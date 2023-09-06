Мобилизация студентов: Лисовый рассказал, кого могут призвать, а кого – нет

Министр подчеркнул, что образование ни в коем случае не должно быть об имитации и лазейке.

Мобилизация в Украине коснется мужчин в возрасте от 30 лет, которые поступают в учебное заведение и получают непоследовательное высшее образование. Это предусматривает зарегистрированный в Верховной Раде законопроект №9672.

Разъяснение о мобилизации студентов и свою позицию по этому поводу опубликовал министр образования и науки Украины Оксен Лисовый.

Лисовый отметил, что образование ни в коем случае не должно быть об имитации и лазейке. По словам министра, учиться никогда не поздно, но поступление в университет не должно становиться формальностью только для получения каких-либо преимуществ и бонусов.

"Сегодня мы имеем тенденцию, когда люди используют поступление в университеты как легальный, но все же нечестный способ избежать мобилизации", — отметил глава Минобразования.

Он сообщил, что цель урегулировать этот вопрос преследует законопроект, который сейчас зарегистрирован в Верховной Раде. Речь идет о законопроекте №9672, который позволяет мобилизовывать студентов старше 30 лет и получающих второе высшее образование.

Мобилизация студентов после 30: кого призовут

Лисовый сообщил, что в предложенных законопроектом изменениях говорится, что отсрочка от мобилизации не будет распространяться на мужчин, старше 30 лет, которые поступают в учебное заведение и получают непоследовательное высшее образование.

Кого из студентов не мобилизуют

"Вместо этого отсрочка будет сохраняться для студентов-мужчин, которые еще не достигли 30 лет и получают последовательное образование, а также для педагогических работников, работающих в учебных заведениях (по основному месту работы не менее чем на 0,75 ставки)", — говорится в сообщении министра образования.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Уклонистам станет тяжелее. Кого из студентов могут мобилизовать и какие еще "лазейки" перекроют власти?

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