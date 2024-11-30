Мобилизация студентов от 1 декабря: кого из студентов заберут в армию

Мобилизация в Украине может затронуть и студентов.

В Украине из-за полномасштабного вторжения России продолжается мобилизация. Однако все военнообязанные мужчины, получающие высшее образование впервые, а также избравшие для себя дневную или дуальную форму обучения, имеют право на отсрочку.

Об этом говорится в законопроекте №10449.

В соответствии с этим законопроектом отсрочку от мобилизации также могут получить аспиранты, докторанты и ассистенты-стажеры.

Однако мобилизовать с 1 первого декабря могут студентов, которые:

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получают образование, используя вечернюю или заочную форму;

являются соискателями второго или третьего высшего образования;

не проходят общевойсковую подготовку;

претендуют на документ об образовании, которое по статусу ниже имеющегося.

Кроме того, в декабре этого года не поднимался вопрос о возможности мобилизации студентов старше 30 лет. Если человек получает первое высшее образование, то его нельзя мобилизовать.

Напомним, вынужденной мобилизации женщин в Украине нет. Присоединиться к рядам ВСУ женщины могут только по собственному желанию.

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