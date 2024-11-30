Мобилизация студентов от 1 декабря: кого из студентов заберут в армию

Мобилизация в Украине может затронуть и студентов.
В Украине из-за полномасштабного вторжения России продолжается мобилизация. Однако все военнообязанные мужчины, получающие высшее образование впервые, а также избравшие для себя дневную или дуальную форму обучения, имеют право на отсрочку.
Об этом говорится в законопроекте №10449.
В соответствии с этим законопроектом отсрочку от мобилизации также могут получить аспиранты, докторанты и ассистенты-стажеры.
Однако мобилизовать с 1 первого декабря могут студентов, которые:
- получают образование, используя вечернюю или заочную форму;
- являются соискателями второго или третьего высшего образования;
- не проходят общевойсковую подготовку;
- претендуют на документ об образовании, которое по статусу ниже имеющегося.
Кроме того, в декабре этого года не поднимался вопрос о возможности мобилизации студентов старше 30 лет. Если человек получает первое высшее образование, то его нельзя мобилизовать.
Напомним, вынужденной мобилизации женщин в Украине нет. Присоединиться к рядам ВСУ женщины могут только по собственному желанию.
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