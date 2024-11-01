Мобилизация студентов в ноябре: кому могут выдать повестку

В Украине большинство учеников высших учебных заведений имеют отсрочку от мобилизации. Впрочем, есть некоторые исключения. Некоторые студенты в ноябре могут получить повестку и попасть на фронт

Подробности о мобилизации студентов рассказал бывший нардеп, доктор юридических наук Владимир Пилипенко в комментарии "УНИАН".

По его словам, у мужчин-студентов есть отсрочка, если получают первое высшее образование и обучаются на дневной или дуальной форме. Также освобождаются от призыва все аспиранты, докторанты и ассистенты-стажеры.

Отсрочка для студентов не предоставляется автоматически. Чтобы воспользоваться таким правом, нужно подать справку из деканата в ТЦК. Если не уведомить ТЦК, то мужчина считается военнообязанным и может получить повестку.

Не получат отсрочку студенты, которые

учатся на вечерней или заочной форме;

получают не первое высшее образование;

получают образование ниже имеющегося;

отказываются проходить общевойсковую подготовку.

Пилипенко подчеркнул, что лица в возрасте от 18 до 25 лет не могут быть мобилизованы. Таких граждан могут мобилизовать только с согласия, после предоставления которого подписывается контракт. Но это не касается мужчин, прошедших военную кафедру, получивших звание офицеров запаса и военно-учетную специальность. Таких людей закон дает право мобилизовать.

Напомним, в ТЦК рассказали, что будет, если не забрать повестку из почты. Такие получатели должны посетить ТЦК в течение семи дней или в указанный срок. Если военнообязанный не отнимет повестку в срок, ему грозит штраф от 17 до 25,5 тысяч гривен.

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