Мобилизация студентов в Украине: кого могут призвать в 2025 году

По закону право на отсрочку имеют студенты, которые учатся на бакалавра впервые или получают уровень "магистр" после "бакалавра".

В Украине не предусмотрена мобилизация для студентов, получающих первое высшее образование. Впрочем, есть три категории соискателей образования, подлежащих призыву во время военного положения.

Кого не мобилизуют, а кто из студентов может пополнить ряды ВСУ, сообщил "24 Канал".

По закону право на отсрочку имеют студенты, которые учатся на бакалавра впервые или получают уровень "магистр" после "бакалавра". Впрочем, получение второго или третьего высшего образования не будут давать право на отсрочку, как и получение второй или третьей аспирантуры.

В таком случае мобилизовать не могут:

студентов профессионального (профессионально-технического), профессионального высшего и высшего образования, аспиранты (бюджет или контракт), обучающиеся по дневной или дуальной форме.

докторанты и лица, зачисленные на обучение в интернатуру;

научные и научно-педагогические работники учреждений высшего или общего среднего образования по основному месту работы не менее чем на 0,75 ставки.

Чтобы получить отсрочку студенту, необходима справка об обучении, дающая право на отсрочку. Ее можно получить в учебном заведении. Документ должен иметь гербовую печать и быть издан специально для конкретного ТЦК и СП. В справке должно быть указано, что студент учится по дневной форме и прописана дата завершения обучения.

Уже в ТЦК, согласно этой справке, студенту могут оформить отсрочку. Для этого потребуются дополнительные документы, например паспорта и идентификационного кода.

Впрочем, некоторые студенты все же могут призвать в ряды ВСУ, потому что они не имеют права на отсрочку. Могут быть мобилизованы:

студенты, обучающиеся заочно;

мужчины, получающие второе и третье высшее образование (бакалавриат, магистратура);

те, кто получают любое образование по уровню ниже уже имеющегося.

Если студент не подтвердит свое право на отсрочку по учебе, ему могут выдать повестку. Если же студент добровольно соглашается пойти в армию, то его мобилизация будет законной.

Как сообщалось, в Украине еще одна категория граждан получила право на отсрочку. Украинское правительство приняло соответствующее постановление.

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