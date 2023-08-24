Мобилизация студентов: возможно ли это во время военного положения

Согласно закону "О мобилизационной подготовке и мобилизации", на военную службу во время военного положения могут призывать студентов заочной формы обучения.

Во время мобилизации в Украине студентам предоставляется законная отсрочка, однако в некоторых случаях студент может потерять такое право и быть призван в ряды ВСУ.

Об этом адвокат Мария Левченко рассказала в Сети.

Студент теряет право на отсрочку от мобилизации только в случае добровольного решения вступить в ряды ВСУ. Чтобы добровольно устроиться на военную службу, военнообязанный должен написать соответствующее заявление.

По словам Левченко, студент также может обратиться непосредственно в воинскую часть с просьбой взять его на службу и для этого не требуется даже дополнительное заявление. В таком случае ТЦК или воинская часть посылает в заведение высшего образования уведомление о том, что студент зачислен на военную службу. Адвокат отметила, что при таком сценарии студенту в ЗВО предоставляется академический отпуск.

По закону "О мобилизационной подготовке и мобилизации" студенты дневной или дуальной формы обучения не могут быть призваны на военную службу во время мобилизации. Однако могут быть мобилизованы студенты заочной формы обучения.

Заметим, что совершеннолетние студенты иностранных учреждений высшего образования, которые являются военнообязанными, если приедут в Украину, то потом не смогут уже выехать за границу.

Напомним, ранее адвокат Марина Бекало объяснила, есть ли какие-либо ограничения по возрасту и образованию в случае поступления в вуз для отсрочки от мобилизации.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: "Тайна о большей мобилизации украинцев! Пресс-конференция Зеленского"

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