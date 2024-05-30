Мобилизация священников: есть ли отсрочка или бронирование, интересные детали

Согласно новой редакции закона о мобилизации для священнослужителей не предусмотрена ни отсрочка, ни броня, ни альтернативная служба. Скорее всего, вопрос о конкретном служителе церкви будет решаться индивидуально.

Об этом пишет Екатерина Щеткина, эксперт, журналистка, писательница в статье "Бронь священная", сообщает ZN.UA.

“Оставить все на ручном управлении – самый логичный шаг в этой ситуации. В каждом конкретном случае при согласовании с Минобороны (или СБУ) будут действовать механизмы, которые одним позволят получить отсрочку, другим — мобилизоваться в статусе некомбатанта, а кому-то даже такой роскоши не предоставят и отправят воевать на общих основаниях, несмотря на сан», — пишет автор.

По ее словам, мобилизация священников, определение для них отсрочок и военных ролей в ручном режиме позволяет оказывать непосредственное влияние на приходы и их настоятелей.

«Если можно испугать (или даже «наказать») повесткой за критическое высказывание, за несогласие с генеральной линией или просто с конкретным начальником (который, кстати, составляет списки на бронирование), то почему бы не применить этот механизм обеспечения лояльности по отношению к церкви? ”, — считает она.

Напомним, адвокат рассказал, могут ли мобилизовать священников и можно избежать мобилизации через религию.

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