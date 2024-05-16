Мобилизация транспорта в Украине: Кабмин готовит "сюрприз" для бизнеса – нардеп

На военный учет планируют поставить все транспортные средства бизнеса, включая легковые автомобили.
Постановлением Кабинета министров от 18 мая запретят юридическим лицам перемещать транспортные средства, стоящие на военном учете (все, кроме мотоциклов) не только за границу, но и за пределы области регистрации, кроме смежных областей.
Об этом сообщил в четверг, 16 мая, народный депутат Ярослав Железняк со ссылкой на проект упомянутого постановления.
По его словам, в том документе, который он видел, на военном учете должны стоять все транспортные средства бизнеса, включая легковые автомобили.
"Службы доставки, перевозчики, почта должны будут работать разве что путем перегрузки в пределах областей. Импорт или экспорт только на иностранном транспорте", — назвал недостатки такого нововведения нардеп, добавив, что фактически это почти остановит работу очень многих бизнесов в стране.
Ярослав Железняк подчеркнул, что в тексте проекта постановления понятие транспортного средства "предназначеного" и которое "может быть предназначено" для доукомплектования размывается.
"Такая казалось бы небольшая разница может привести к тому, что все транспортные средства юрлиц не смогут уехать ни за границу, ни в другую несмежную область", — отметил он.
Напомним, граждан, имеющих в собственности более одного автомобиля, могут заставить отдать транспорт в пользу ВСУ. Это предусмотрено законом о мобилизации, который вступает в силу уже 18 мая. Ранее на нужды Вооруженных сил забирали транспорт только у юридических лиц. Теперь представители ТЦК смогут мобилизовывать автомобиль или водный транспорт и у граждан.
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