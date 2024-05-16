Мобилизация транспорта в Украине: Кабмин готовит "сюрприз" для бизнеса – нардеп

Постановлением Кабинета министров от 18 мая запретят юридическим лицам перемещать транспортные средства, стоящие на военном учете (все, кроме мотоциклов) не только за границу, но и за пределы области регистрации, кроме смежных областей.

Об этом сообщил в четверг, 16 мая, народный депутат Ярослав Железняк со ссылкой на проект упомянутого постановления.

По его словам, в том документе, который он видел, на военном учете должны стоять все транспортные средства бизнеса, включая легковые автомобили.

"Службы доставки, перевозчики, почта должны будут работать разве что путем перегрузки в пределах областей. Импорт или экспорт только на иностранном транспорте", — назвал недостатки такого нововведения нардеп, добавив, что фактически это почти остановит работу очень многих бизнесов в стране.

Ярослав Железняк подчеркнул, что в тексте проекта постановления понятие транспортного средства "предназначеного" и которое "может быть предназначено" для доукомплектования размывается.

"Такая казалось бы небольшая разница может привести к тому, что все транспортные средства юрлиц не смогут уехать ни за границу, ни в другую несмежную область", — отметил он.

Напомним, граждан, имеющих в собственности более одного автомобиля, могут заставить отдать транспорт в пользу ВСУ. Это предусмотрено законом о мобилизации, который вступает в силу уже 18 мая. Ранее на нужды Вооруженных сил забирали транспорт только у юридических лиц. Теперь представители ТЦК смогут мобилизовывать автомобиль или водный транспорт и у граждан.

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