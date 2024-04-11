Мобилизация: у кого могут изъять авто на нужды ВСУ

Сегодня, 11 апреля, Верховная Рада окончательно приняла законопроект №10449 о мобилизации во втором чтении. Если у гражданина в собственности больше одного транспортного средства, то один из них могут мобилизовать на нужды Вооруженных сил Украины.

Такая норма содержит окончательный вариант законопроекта о мобилизации

Мобилизация транспортных средств – детали

Сообщается, что военно-транспортная обязанность устанавливается с целью удовлетворения потребностей Вооруженных Сил Украины на период транспортными средствами и техникой. Эта обязанность распространяется как на местные, центральные органы власти, предприятия и учреждения, так и на граждан – владельцев транспортных средств.

Мобилизовать транспортные средства могут представители ТЦК и СП (территориальный центр комплектования и социальной поддержки).

В частности, если у гражданина в собственности находится более одного транспортного средства – автомобиль (или другое транспортное средство) могут мобилизовать на нужды ВСУ. Соответственно, это не касается тех, кто имеет в собственности только одно транспортное средство.

Возврат транспортных средств владельцу происходит в течение 30 календарных дней с момента объявления демобилизации.

Что известно о законе по мобилизации

26 декабря Кабмин внес в Совет законопроект "Об усовершенствовании отдельных вопросов мобилизации, военного учета и прохождения военной службы".

До этого президент Владимир Зеленский указал, что во время обсуждения вопроса о законе о мобилизации военные предложили дополнительно призвать 450-500 тысяч человек.

Правительство 11 января официально отозвало из парламента законопроект о мобилизации.

11 января министр обороны Украины Рустем Умеров заявил, что команда ведомства уже подготовила новую редакцию законопроекта о мобилизации с учетом всех предложений, согласованных в рабочем порядке с депутатами на заседаниях Комитета по национальной безопасности, обороне и разведке.

12 января глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что сроки повторного внесения законопроекта о мобилизации в Верховную Раду не обсуждались.

30 января Кабмин утвердил обновленную версию законопроекта о мобилизации и передал ее в Верховную Раду. В свою очередь в МО указали, что комментарии и замечания к документу были учтены совместно с Генштабом ВСУ, правительством и народными депутатами.

7 февраля Верховная Рада поддержала в первом чтении предложенный правительством обновленный законопроект о мобилизации.

11 апреля парламент окончательно принял во втором чтении законопроект №10449 о мобилизации и прохождении военной службы.

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