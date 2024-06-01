Мобилизация усиливается: к чему может привести нехватка рабочих рук в Украине — Bloomberg

Дефицит рабочей силы в Украине начинает "кусаться", в частности, из-за вступившего в силу 18 мая нового закона о мобилизации.

Об этом пишет Bloomberg.

Отмечается, что отток персонала, который ослабил украинские силы, отражающие давление России на поле боя, также подрывает производительность фабрик, строительных площадок, шахт и ресторанов страны.

Дефицит рабочей силы стал одной из главных проблем компаний, пытающихся нанять работников, поскольку поиск работы отнимает больше энергии у менеджеров. Во время войны заработная плата должна превышать уровень вторжения России в феврале 2022 года.

Закон о мобилизации, вступивший в силу в прошлом месяце, направлен на пополнение украинских военных рядов сотнями тысяч военных. Но недостаток трудоспособных мужчин и женщин становится обузой для крупных и малых предприятий, составляющих основу экономики военного времени.

Это головоломка для президента Владимира Зеленского, который отчаянно стремится пополнить свои силы, одновременно гарантируя, что дефицит не нанесет ущерба экономике, которая ему нужна, чтобы держаться на плаву.

"Сейчас мы находимся в войне на истощение", — сказал замглавы НБУ Сергей Николайчук в интервью в Киеве.

Проблема будет только усугубляться, поскольку российское вторжение затянется уже третий год и Киев будет вынужден восполнить пробел, оставленный миллионами людей, которые либо сбежали из страны, присоединились к армии, либо пали в боях. Пока украинская армия пытается удержать линию против нового российского наступления, ее экономика, потерявшая четверть производства с начала вторжения, рискует быть еще более ослабленной из-за сокращения рабочей силы.

Николайчук сказал, что падение экономического производства по сравнению с 2021 годом было связано с сокращением имеющейся рабочей силы примерно на 27% по сравнению с довоенным уровнем. В дополнение к примерно 6 миллионам людей, бежавшим от войны, вакуум усиливается тем, что люди исчезли в теневой экономике незарегистрированных работников, уклоняющихся от призыва.

Отметим, что новый закон о мобилизации, который вступает в силу 18 мая, по-новому определяет категории граждан Украины, не подлежащих мобилизации, и возможность получения отсрочки от военной службы.

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