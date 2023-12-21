Мобилизация в Одессе: сотрудники ТЦК затолкали мужчину в "скорую", его "отбивала" спутница

В Одесском ТЦК заверили, что будет проведены проверка и служебное расследование.

Новый скандал с принудительной мобилизацией в Одессе – в Сети появилось видео, как сотрудники ТЦК снова используют машину "скорой" для рейдов по городу.

Женщина повисла на дверях машины с военкомами, которая уже трогалась

На кадрах видно, как военными силой погрузили мужчину в автомобиль "скорой помощи". Спутница мужчины пыталась сесть с ними в "скорую". Женщина повисла на двери авитовка, несмотря на то, что водитель уже тронулся. Таким образом, она заставила остановить машину. На другом видео видно, что из "скорой" выходят женщина и ее спутник, которого пытались задержать.

В Одессе ТЦК на "скорой" снова задерживает мужчин

"Скорая" вероятно куплена волонтерами для фронта

В местных пабликах также пишут, что забравшая мужчину машина "скорой" была куплена благотворительной организацией. На автомобиле заметили наклейку организации United Ukraine Fellowship, закупающую реанимобили на фронт за пожертвования людей.

Фото: Фото из социальных сетей

Реакция ТЦК

"По факту нарушения военными порядка использования транспортного средства специального назначения и незаконного применения силы военной службой правопорядка проводится проверка. Командующий назначил служебное расследование, по результатам которого всем деталям инцидента будет дана правовая оценка, виновные — привлечены к ответственности", — отметили в Одесском областном ТЦК .

Начальник центра стратегических коммуникаций Оперативно-стратегическая группировка войск "Одесса" Наталья Гуменюк также отреагировала на скандал.

"Назначена проверка. Сейчас не могу давать комментировать, пока мы не проверим эти факты. Разбираются соответствующие структуры, в частности, военная служба правопорядка", — заявила Гуменюк.

Напомним, что это уже не первый раз работники ТЦК в Одессе для мобилизационных мероприятий используют машину "скорой". После предыдущего громкого скандала в начале 2023 года Одесский ТЦК и СП пообещал больше не использовать "скорую" для раздачи повесток, хотя заверил, что это не запрещено законом.

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