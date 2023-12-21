Мобилизация в Одессе: сотрудники ТЦК затолкали мужчину в "скорую", его "отбивала" спутница

В Одесском ТЦК заверили, что будет проведены проверка и служебное расследование.
Новый скандал с принудительной мобилизацией в Одессе – в Сети появилось видео, как сотрудники ТЦК снова используют машину "скорой" для рейдов по городу.
Женщина повисла на дверях машины с военкомами, которая уже трогалась
На кадрах видно, как военными силой погрузили мужчину в автомобиль "скорой помощи". Спутница мужчины пыталась сесть с ними в "скорую". Женщина повисла на двери авитовка, несмотря на то, что водитель уже тронулся. Таким образом, она заставила остановить машину. На другом видео видно, что из "скорой" выходят женщина и ее спутник, которого пытались задержать.
"Скорая" вероятно куплена волонтерами для фронта
В местных пабликах также пишут, что забравшая мужчину машина "скорой" была куплена благотворительной организацией. На автомобиле заметили наклейку организации United Ukraine Fellowship, закупающую реанимобили на фронт за пожертвования людей.
Реакция ТЦК
"По факту нарушения военными порядка использования транспортного средства специального назначения и незаконного применения силы военной службой правопорядка проводится проверка. Командующий назначил служебное расследование, по результатам которого всем деталям инцидента будет дана правовая оценка, виновные — привлечены к ответственности", — отметили в Одесском областном ТЦК .
Начальник центра стратегических коммуникаций Оперативно-стратегическая группировка войск "Одесса" Наталья Гуменюк также отреагировала на скандал.
"Назначена проверка. Сейчас не могу давать комментировать, пока мы не проверим эти факты. Разбираются соответствующие структуры, в частности, военная служба правопорядка", — заявила Гуменюк.
Напомним, что это уже не первый раз работники ТЦК в Одессе для мобилизационных мероприятий используют машину "скорой". После предыдущего громкого скандала в начале 2023 года Одесский ТЦК и СП пообещал больше не использовать "скорую" для раздачи повесток, хотя заверил, что это не запрещено законом.
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