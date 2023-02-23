Мобилизация в селе: как правильно оформить "бронирование" агропредприятиям

Мобилизация в селе, как и всюду в Украине, сейчас идет полным ходом, и чтобы не остаться весной без работников агропредприниматели уже сейчас стремятся забронировать своих специалистов. Но, как оказывается, бронирование работников агропредприятий по новым правилам уже не так просто. Здесь действуют новые правила. Поэтому у тех людей, которые проживают в селе, занимаются агроделами, возделывают земли, могут возникнуть проблемы.

Схема бронирования работников агросектора выглядит очень разветвленной. Об этом на канале "ЗнайUA" рассказала юрист Катерина Котенкова.

По ее словам, массовая мобилизация в селе может создать большие проблемы в аграрном секторе, ведь если большинство трудоспособных мужчин заберут в армию, агропредприятиям просто не хватит работников для проведения весенне-полевых работ. Поэтому предприниматели, работающие в аграрном секторе, пытаются уже сейчас организовать эту бронь для своего персонала.

"Чтобы попасть в список предприятий, имеющих право бронировать своих работников, нужно получить от власти мобилизационную задачу. Далее следует подать документ в Минагрополитики, которое будет решать, соответствует ли агропроизводитель ряду критериев, которые выдвигаются к критически важным предприятиям. Списки на бронирование будут согласовываться в Генштабе, который в случае положительного решения, подаст их в Минэкономики. Далее они снова поступают в аграрное министерство и уже оттуда — руководителю предприятия приказ о бронировании", — рассказала юрист.

Она опасается, что из-за бюрократии утвержденный список бронирования может попасть к руководителю агропредприятия аж осенью, когда придет время убирать урожай на полях.

"Кстати, некоторых мужчин, имеющих дефицитные военно-учетные специальности могут вообще не разрешить бронировать , – добавила Котенкова.

Ранее сообщалось, какие профессии имеют право на бронирование от мобилизации. Также адвокат называл критерии, по которым компании могут бронировать работников.

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