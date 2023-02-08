Мобилизация в Украине 2023: как должностные лица теперь могут уехать за границу

Украинские чиновники могут выезжать за пределы государства только в служебную командировку, однако есть исключения.

Во время действия военного положения и мобилизации в Украине должностные лица могут уехать за границу исключительно по служебной необходимости, однако в этом правиле есть несколько исключений.

Объяснение по выезду за границу чиновников предоставили специалисты ОО "Юридическая сотня".

Там напомнили, что 27 января правительство приняло постановление №69, которым расширило действующие правила пересечения границы новыми пунктами и установило порядок выезда из страны для чиновников и депутатов.

Так, на время военного положения выезжать за границу исключительно по служебной необходимости должны:

народные депутаты и другие должностные лица,

прокуроры,

судьи,

руководители структурных подразделений государственных органов и органов местного самоуправления и работники, забронированные на период мобилизации за органами государственной или местной власти другими госорганами.

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Полный перечень лиц, на которых распространяется запрет на выезд за границу, достаточно большой и указан в п. 2-14 принятых правительством правил.

Однако есть исключения, в которых должностные лица могут уехать за границу не при служебной необходимости:

это женщины и/или мужчины, которые являются одинокими родителями ребенка младше 18 лет (включительно). Они могут выезжать за границу, чтобы посетить или вывезти своих детей. Для лечения за границей. В таком случае нужно иметь документы, которые дают право на выезд и въезд в Украину, а также письмо главы Минздрава о согласованном с иностранной стороной перечне лиц, готовых принять на лечение. Выезд разрешается в сопровождении одного из членов семьи первой ступени родства. Кроме того, глава ГПСУ может принять решение о разрешении на пересечение границы для лиц, определенных пунктом 2-14 настоящих правил, в случае смерти за границей одного из членов семьи первой или второй степени родства.

Юристы напомнили, что правительственным постановлением от 27 января был урегулирован вопрос выезда за границу военнослужащих.

Так, правила пересечения госграницы гражданами Украины дополнены новым пунктом 2-15, в котором указано, что при введении в Украине военного положения военнослужащих пропускают через границу на основании принятых министром обороны, руководителем другого образованного в соответствии с законом военного формирования, руководителем правоохранительного органа специального назначения, руководителем разведывательного органа решений по выполнению задач в сфере безопасности и обороны

Напомним, ранее в правительстве объяснили, при каких условиях женщины-госслужащие могут выезжать за границу.

Запрет выезда для женщин: украинское правительство внесло изменения в правила пересечения границы

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