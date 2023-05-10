Мобилизация в Украине 2023: как изменится прохождение военно-врачебной комиссии в ближайшее время

В Генштабе ВСУ заявили, что прохождение военно-врачебной комиссии станет более быстрым и удобным.

Генеральный штаб ВСУ рассказал об изменениях в работе военно-врачебных комиссий (ВВК), делающих заключение о пригодности к службе военнообязанных.

Об этом сообщила пресс-служба Генштаба.

Там отметили, что повышение уровня медицинского обеспечения и обслуживания во время прохождения военно-врачебной комиссии – приоритетная задача Медицинских сил Вооруженных Сил Украины и правительства.

Совершенствование процесса прохождения военно-врачебной комиссии предусматривает:

увеличение сети ВВК за счет их дополнительного развертывания в гражданских учреждениях здравоохранения;

отдельное финансирование оплаты услуг медицинских работников, привлеченных к проведению медосмотров с целью оценки степени годности военной службы;

внедрение е-очереди записи на ВВК, электронный документооборот между воинскими частями, ТЦК СП и учреждениями здравоохранения;

привлечение учреждений здравоохранения из системы Минобороны для работы с ЕСОЗ. Учреждения здравоохранения из системы Минобороны будут иметь доступ к анамнезу человека, в частности в электронной медицинской карточке;

внедрение современных подходов к обслуживанию при прохождении ВВК (доступный и удобный сервис);

осуществление информационной поддержки (горячая линия) и внедрение информационных продуктов, которые помогут военнослужащим получить помощь.

В Генштабе также предупредили, что изменения будут постепенными, ведь такой процесс предполагает внесение изменений в ряд нормативно-правовых актов, технические разработки и тестирования ресурсов.

Верховная Рада Украины продлила военное положение и общую мобилизацию еще на 90 дней – до 18 августа 2023 года. Во время действия военного положения в Украине повестки могут вручать мужчинам призывного возраста от 18 до 60 лет

Напомним, заместитель министра обороны Ганна Маляр сообщила, что в Украине происходит масштабирование сети военно-врачебных комиссий (ВвК), расширено их количество за счет создания их в гражданских больницах.

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