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Мобилизация в Украине 2024: какие категории граждан не подлежат призыву

Мобилизация в Украине 2024: какие категории граждан не подлежат призыву

Мобилизация в Украине / Фото: ТСН.ua

В Украине продлили военное положение как минимум до 9 ноября 2024 года.

Президент Украины Владимир Зеленский 16 апреля подписал закон №10449, который вступил в силу 18 мая и внес определенные изменения в мобилизацию. В частности, право на отсрочку от призыва имеют все соискатели третьего образовательно-научного уровня – аспиранты.

Кто еще не подлежит мобилизации – рассказываем дальше.

Кого не мобилизуют во время военного положения:

В Украине не могут мобилизовать мужчин до 25 и более 60 лет, а также лиц, признанных непригодными и исключенных с  воинского учета.

Кроме того, мобилизация женщин в Украине сейчас происходит только добровольно.

Также отсрочку от призыва имеют:

По состоянию здоровья:

  • призыву не подлежат граждане с инвалидностью I-III степеней или непригодные к военной службе.

По семейным обстоятельствам:

  • мужчины и женщины, на содержании которых находятся трое и более детей младше 18 лет;
  • отец-одиночка и мать-одиночка, которые самостоятельно воспитывают ребенка или детей младше 18 лет;
  • мужчины и женщины – опекуны, попечители, приемные родители, родители-воспитатели, воспитывающие ребенка с инвалидностью подгруппы А в возрасте до 18 лет или воспитывающие несовершеннолетнего ребенка с инвалидностью (с видами нарушений функций организма III-IV степени выраженности).
  • мужчины и женщины, на содержании у которых  находится совершеннолетний ребенок (18-23 лет) с инвалидностью I или II группы;
  • мужчины и женщины — усыновители, опекуны, попечители, приемные родители, родители-воспитатели, которые содержат детей-сирот или детей, лишенных родительской опеки (возрастом до 18 лет);
  • мужчины и женщины, ухаживающие за больной супругой (супругом), ребенком, а также родителями своими или супруги (супруга), которые нуждаются в постоянном уходе;
  • мужчины и женщины, имеющие супругу (супруга) с инвалидностью и/или одного из своих родителей или родителей супруги (супруга) с инвалидностью I или II группы;
  • опекуны человека с инвалидностью, который недееспособен; те, кто ухаживают за лицом с инвалидностью I группы, за лицом с инвалидностью II группы или за лицом, нуждающимся в постоянном уходе — если нет других граждан, которые могут взять на себя этот уход;
  • один из супругов, жена или муж, если оба проходят военную службу и имеют несовершеннолетнего ребенка или детей, а также беременные военнослужащие.

Если родственники погибли:

  • мужчины и женщины, чьи близкие родственники погибли или пропали без вести.

К близким родственникам относятся муж, жена, сын, дочь, отец, мать, дед, баба или родной (полнородный, неполнородный) брат или сестра.

Студенты и преподаватели:

  • заведений профессионального (профессионально-технического) образования, высших учебных заведений, соискатели профессионального предвысшего образования, ассистенты-стажеры, аспиранты и докторанты (только те, кто учится на дневной или дуальной форме);
  • научные, научно-педагогические и педагогические работники, если они работают в научных учреждениях и организациях, заведениях высшего, профессионального предвысшего, профессионального (профессионально-технического) или общего среднего образования по основному месту работы не менее чем на 0,75 ставки независимо от наличия у них ученого звания или ученой степени.

По виду деятельности:

  • граждане, привлеченные к работе в органах государственной власти, критически важных предприятиях и организациях;
  • народные депутаты Украины и депутаты Верховной Рады Автономной Республики Крым;

Кто временно не подлежит мобилизации:

  • граждане, которые проходили военную службу по призыву во время мобилизации и были уволены в запас (кроме военнослужащих, зачисленных на службу в военном оперативном резерве первой очереди) — во время частичной мобилизации в течение 6 месяцев со дня увольнения со службы;
  • граждане, получившие отсрочку по решению ВВК по состоянию здоровья на срок максимум на 6 месяцев.

Планируют ли мобилизовать мужчин с 18 лет – читайте на ТСН.ua.

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