Мобилизация в Украине 2024: кто не подлежит призыву

На фоне полномасштабного вторжения в Украину продолжается всеобщая мобилизация и военное положение.

Президент Владимир Зеленский подписал закон №10449 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по отдельным вопросам прохождения военной службы, мобилизации и военного учета".

Согласно нормам украинского законодательства, остаются те категории граждан, которые не подпадают под мобилизацию в Украине.

Кто не подпадает под призыв во время мобилизации

Не могут мобилизовать мужчин до 25 и более 60 лет, а также лиц, признанных непригодными и исключенных с военного учета. Кроме того, не призовут женщин, поскольку они на сегодняшний день могут мобилизоваться только добровольно. Все остальные, согласно закону, не подлежат призыву при условии получения отсрочки.

В частности, не подлежат призыву на военную службу во время мобилизации военнообязанные:

Граждане, забронированные для работы в органах государственной власти, критически важных предприятиях и организациях. В то же время, такие люди должны находиться на специальном военном учете

Лица с инвалидностью или временно непригодные по состоянию здоровья согласно заключению ВВК на срок 6-12 месяцев (потом нужно снова пройти комиссию)

Женщины и мужчины, на содержании которых находятся трое и более детей в возрасте до 18 лет, кроме тех, кто имеет задолженность по уплате алиментов

Также не привлекают к мобилизации мужчин и женщин, которые:

имеют ребенка в возрасте до 18 лет, если второй родитель такого ребенка умер, лишен родительских прав, признан пропавшим без вести или безвестно отсутствующим

воспитывают, по меньшей мере, одного несовершеннолетнего ребенка самостоятельно

воспитывают ребенка с инвалидностью в возрасте до 18 лет

воспитывают ребенка, больного тяжелыми заболеваниями

содержат совершеннолетнего ребенка, который является лицом с инвалидностью I или II группы

содержат ребенка, который к моменту усыновления был сиротой или лишенным родительской опеки, в возрасте до 18 лет

заняты постоянным уходом за больной супругой (супругом), ребенком или одним из своих родителей или родителей супруги (супруга), если такой член семьи нуждается в постоянном уходе по заключению комиссии учреждения здравоохранения

являются опекунами лица, признанного судом недееспособным

Также не подлежат призыву на военную службу лица, имеющие супругу (супруга) из числа лиц с инвалидностью I или II группы.

Кроме того, не подлежат призыву во время мобилизации военнообязанные:

члены семьи второй степени родства лица с инвалидностью I или II группы, занятые постоянным уходом за ним (не более одного и при условии отсутствия членов семьи первой степени родства)

женщины и мужчины, имеющие несовершеннолетнего ребенка и мужа (жену), проходящих военную службу

женщины и мужчины, чьи близкие родственники (муж, жена, сын, дочь, отец, мать, дед, бабушка или родной (полнородный, неполнородный) брат или сестра) погибли или пропали без вести во время участия в боевых действиях

члены семей лиц, которым посмертно присвоено звание Герой Украины

военнообязанные из числа граждан, которые проходили военную службу и были уволены со службы в запас в связи с освобождением из плена. Такие лица могут быть призваны на военную службу с их согласия

Не могут призвать и соискателей профессионального, профессионального предвысшего и высшего образования, которые обучаются по дневной или дуальной форме получения образования и получают уровень образования, превышающий ранее полученный.

Призыву также не подлежат научные работники, преподаватели учебных заведений высшего и профессионального предвысшего образования, научных учреждений, имеющие ученое звание (научную степень), преподаватели училищ, учителя, работающие не менее чем на 0,75 ставки.

Отдельно определяются категории государственных служащих, не подлежащих призыву.

В частности, речь идет о депутатах Верховной Рады Украины и АР Крым, судьях, работниках органов военного управления, Минобороны, ВСУ, ГПСУ, ГСЧС, СБУ, Нацполиции, Нацгвардии, Государственной спецслужбы транспорта, Государственной службы спецсвязи и защиты информации, аппарата МВД.

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