Мобилизация в Украине 2024: в приложении "Дія" закрыли услугу бронирования

В приложении "Дія" до 15 ноября приостановлена услуга бронирования сотрудников от мобилизации. До этого срока будет проходить аудит забронированных военнообязанных.

Об этом говорит сообщение в приложении.

"Услуга временно закрыта. До 15 ноября продлится аудит забронированных военнообязанных. Сообщим о возобновлении сервиса, следите за обновлениями", – сообщается в сообщении.

Скриншот приложения

Напомним, юристы рассказывали, о получении повесток по почте, как это должно происходить, и какой алгоритм есть.

Также ТСН.ua писало о том, что в Украине внесли изменения в правила бронирования сотрудников. Это предполагает паузу в бронировании, возможность оформления онлайн бронирования и подготовку инициатив по экономическому бронированию

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