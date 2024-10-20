Мобилизация в Украине 2024: в приложении "Дія" закрыли услугу бронирования

Услуга бронирования через приложение приостановлена.
В приложении "Дія" до 15 ноября приостановлена услуга бронирования сотрудников от мобилизации. До этого срока будет проходить аудит забронированных военнообязанных.
Об этом говорит сообщение в приложении.
"Услуга временно закрыта. До 15 ноября продлится аудит забронированных военнообязанных. Сообщим о возобновлении сервиса, следите за обновлениями", – сообщается в сообщении.
Напомним, юристы рассказывали, о получении повесток по почте, как это должно происходить, и какой алгоритм есть.
Также ТСН.ua писало о том, что в Украине внесли изменения в правила бронирования сотрудников. Это предполагает паузу в бронировании, возможность оформления онлайн бронирования и подготовку инициатив по экономическому бронированию
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