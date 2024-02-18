Мобилизация в Украине: адвокат объяснил, какие наказания готовят для уклонистов

В Украине продолжается мобилизация. Адвокат Роман Симутин объяснил, какие наказание готовят уклонистам.

"Для меня контуры будущего закона о мобилизации частично уже зримы. В частности, считаю, что ввести запрет на выезд за границу, ограничат в праве управления и, возможно, уберут норму об аресте счетов. Но об этом пока дискутируют сами депутаты", — сказал он.

Он также напомнил о дополнительных "драконовских" мерах влияния. Речь идет о:

штрафе в размере 51 тыс грн, если в течение 60 дней вы не уточнили свои учетные данные через ЦНАП, электронный кабинет или ТЦК путем внесения изменений в санкцию статьи 210-1 Кодекса об административных правонарушениях

возможность задержания на трое суток лиц, нарушивших законодательство об обороне и мобилизации, для выяснения обстоятельств

"Возможно, штраф не будет таким космическим, как предлагается в законопроекте, но очевидно, что после истечения 60 дней главе ТЦК не нужно будет доказывать получение вами повестки и думать, составлять ли протокол, который на сегодняшний день является обязательным. Для этого дополняют статью 258 КУоАП нормой, исключающей необходимость составления протокола, то есть сразу будет выноситься постановление со штрафом, а чтобы жизнь не была такой сладкой, вносят изменение в статью 210-1 Кодекса об админправонарушениях, согласно которой постановление глава ТЦК имеет право вынести даже через годы, увеличивая срок привлечения к административной ответственности от двух месяцев до трех лет со дня совершения или выявления правонарушения", — добавил он.

Напомним, в Верховной Раде Украины предлагают принять изменения в уголовное законодательство, чтобы усилить наказание для уклоняющихся от мобилизации.

Президент Владимир Зеленский подписал законопроекты о продлении военного положения и общей мобилизации. Согласно тексту документов, военное положение и мобилизация продлены на 90 дней, то есть до 13 мая 2024 года.

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