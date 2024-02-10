Мобилизация в Украине: адвокат объяснил, какие недостатки содержит новый законопроект

В Верховной Раде в первом чтении приняли за основу новый законопроект о мобилизации.

Адвокат Ярослав Гришин назвал три недостатка, недостатки которых содержит новый документ.

"Понятно, что мобилизация должна быть, закон должен быть. Это многим может не нравиться, это непопулярные законодательные новеллы. Очень тщательно нужно выписывать все нормы, чтобы не было, самое главное, популизма и норм, которые выполнить невозможно. Безусловно, что касается аспирантов должно быть исправлено, потому что там заложена изначально коллизия, что бюджетники освобождаются от мобилизации, а кто сам платит — нет. Это дискриминационная норма, так не должно быть", — сказал он.

"Во-вторых, все инсинуации вокруг инвалидов, запугивание, третью группу мы лишим, потом опекунов – это вообще невозможно. Должно контролироваться, как процедура проходит, как человек становится инвалидом, или его родственник, но если такое произошло и есть соответствующие документы – ничего с этим сделать нельзя, это фактически популизм", – добавил он.

Адвокат напомнил, если в законе четко прописано – если ты единственный опекун близкого родственника, ты четко имеешь право на отсрочку.

"И третий блок очень важен, надо очень осторожно с этим. Говорили – мы будем арестовывать имущество, транспорт, запрещать выезд автоматически. В законе уже выписано, что ТЦК и СП должны обращаться с этим в суд, чтобы ограничивать определенным образом права лиц. Это тоже надо осторожно выписывать. Самое главное — не в жестких нормах мобилизационного закона, а чтобы они нормально выполнялись и были равными для всех", - добавил он.

Напомним, глава фракции "Слуги народа" в парламенте Давид Арахамия сообщил, что между первым и вторым чтением мобилизационного законопроекта в Верховной Раде будут искать компромиссный вариант, который стимулировал бы военнообязанный согласиться на электронные повестки или заставил смириться с "бусиками ТЦК" на улицах.

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