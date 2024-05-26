Мобилизация в Украине: адвокат объяснил, кого не отправляют на ВЛК

В Украине вступил в силу новый закон о мобилизации.

В Украине продолжаются военное положение и всеобщая мобилизация. В частности, военнообязанные, обратившиеся в ТЦК с заявлением о предоставлении отсрочки, не должны проходить военно-врачебную комиссию до принятия решения соответствующей комиссией.

Об этом рассказал военный адвокат Сергей Дубок "Суспільне Житомиру".

"Военнообязанное лицо направляют на медосмотр, чтобы определить, пригодно ли оно к службе в армии, если "комиссия принимает решение и отказывает предоставлять отсрочку", — пояснил он.

Также, по его словам, военнообязанные, у которых отсрочка, на медосмотр не направляются, за исключением контрактников.

Добавим, 18 мая 2024 вступил в силу новый закон о мобилизации, который вносит изменения в мобилизацию людей с инвалидностью.

Читайте также: