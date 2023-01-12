Мобилизация в Украине: адвокат объяснил, в каких случаях вручение повестки незаконно

Порядок вручения повесток в Украине регламентирован, хотя существуют определенные "пробелы".
Во время мобилизации, продолжающейся в Украине, получить повестку могут все мужчины призывного возраста от 18 до 60 лет. Но ее законное вручение должно сопровождаться соблюдением ряда требований.
Разъяснение по этому поводу сделал в эфире "Сніданку з 1+1" адвокат Андрей Новак.
Он подчеркнул, что любое принудительное доставление в территориальный центр комплектования (в просторечии — военкомат) противозаконно, даже в сопровождении правоохранителей. То есть после вручения повестки никто не обязан сразу явиться по вызову.
В случае уклонения от мобилизации военнообязанного могут доставить для составления протокола об административном правонарушении в полицейский участок, но опять же — не в военкомат.
Также правоохранительные органы могут возбудить уголовное производство, если человек прошел медкомиссию, получил вызов на выезд к месту службы и не явился.
Послать повестку через приложение "Дія" невозможно, поскольку необходима подпись получателя в качестве подтверждения о получении. Кроме того, человек может просто удалить приложение.
Адвокат обратил внимание на то, что получение повестки не означает немедленной отправки человека на фронт или в любое другое место несения военной службы. Чаще всего вызов в центры комплектования осуществляют для актуализации данных о военнообязанном.
По словам юриста, вручение повестки незаконно, если:
- повестку передали через родственников, ее должны вручить лично человеку;
- повестку наклеили на дверях или бросили в почтовый ящик;
- отправили повестку смс-сообщениям или сообщили о ней по телефонному звонку.
Может быть обжаловано вручение повестки на блокпосте, в кафе, в торговых центрах или метро, а также получение такого документа из-за нарушения комендантского часа.
Если человек отказывается получить повестку, об этом должен быть составлен акт отказа с участием двух свидетелей, затем информацию передают в центр комплектования. Из-за отказа военнообязанному грозит админответственность.
Адвокат пояснил, что право выдавать повестки имеют:
- сотрудники центров комплектования;
- работодатели;
- руководители учебных заведений;
- представители органов местного самоуправления.
Андрей Новак посоветовал во время вручения повестки тщательно проверять текст документа. Важно, чтобы на момент вручения все данные были заполнены, а на документе была подпись и печать руководителя центра комплектования.
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