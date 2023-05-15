Мобилизация в Украине: адвокат ответил, какой возраст пребывания на военной службе является предельным

Что говорит закон: 45 или 60 лет?

Предельный возраст пребывания на военной службе при мобилизации в Украине от рядового до старшего офицера составляет 60 лет.

Об этом адвокат Роман Симутин рассказал в YouTube канале, передает "Униан".

Итак, 45 или 60 лет является предельным возрастом пребывания на военной службе?

"Предельный возраст во время мобилизации — 60 лет, а для высших офицеров — 65", — отметил Симутин.

Он ответил, опираясь на нормы закона. Согласно части 1 пункта 7 статьи 22 Закона Украины "О воинской обязанности и военной службе" во время особого периода предельный возраст пребывания на военной службе от рядового до старшего офицера составляет 60 лет, высшего офицера — 65 лет.

Адвокат добавил, что трактовка пунктов 1-6 части 1 статьи 22 указанного закона, где указано, что предельный возраст пребывания на военной службе – до 45 лет, касается исключительно пребывания на службе в мирное время.

По словам юриста, не имеет значения, проходили ли вы службу и достигли предельного возраста, потому что все лица подпадают под действие пункта №7, который обусловлен особым периодом.

Напомним, существует только два способа надлежащего вручения повесток в Украине . Это личное вручение под видеозапись с подписью. А также вручение через администрацию места работы.

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