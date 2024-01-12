Мобилизация в Украине: Безугла раскрыла новые изменения в законопроект

Правительство отозвало законопроект об усовершенствовании мобилизации в Украине после двух недель дискуссий в Верховной Раде. Депутаты критиковали предложения Кабмина за чрезмерную жесткость и нарушение прав граждан. Теперь документ ждет обновления.

Марьяна Безуглая опубликовала изменения, которые хотят внести в законопроект о мобилизации.

Основные положения:

исключить требование предоставления военнообязанными места жительства при заключении трудового договора

исключить антиконституционные нормы о внесении в реестр должников

вернуть норму по предоставлению отсрочки от мобилизации и права на увольнение всем лицам с инвалидностью, в том числе ІІІ группы

вернуть норму о предоставлении отсрочки от мобилизации и права на увольнение для военнообязанных, имеющих жену (супруга) из числа лиц с инвалидностью, в том числе ІІІ группы

вернуть отсрочку для усыновителей, опекунов, попечителей, приемных родителей, родителей-воспитателей как в действующем Законе

исключить отсрочку действующим народным депутатам Украины

исключить отсрочку работникам предприятий, учреждений и организаций Министерства обороны Украины, правоохранительных органов

изъять нормы увольнения полицейских и прокуроров в связи с призывом на военную службу

вернуть на военный учет лиц, принятых на службу в правоохранительные органы

ввести бронирование органов прокуратуры, правоохранительных органов, органов системы правосудия и досудебного расследования, органов государственной власти, других государственных органов, органов местного самоуправления в Порядке, определенном Кабмином с четким определением профессий и должностей

уточнить предоставление отсрочки соискателям образования исключительно при условии ее последовательного получения без учета специальности (профессии)

предоставить отсрочку лицам, зачисленным на обучение в интернатуру

вернуть норму о предоставлении отсрочки от мобилизации для ученых и преподавателей при условии, что они работают по основному месту работы не менее чем на 0,75 ставки

исключить норму о предоставлении полномочий местным органам исполнительной власти принимать решение о предоставлении военнообязанным отсрочкам от мобилизации

изъять норму по военно-транспортной обязанности для ФЛП

изъять норму об обязательном прохождении гражданами лечения согласно решению ВЛК или соответствующего ТЦК

изъять норму по уточнению своих учетных данных гражданами в течение 20 дней с даты продления мобилизации

исключить повестки по электронной почте

определить дискрецию по увольнению военнослужащих в зависимости от службы в зоне боевых действий или в тылу

ввести основание для увольнения с военной службы военнослужащих, родственники которых погибли при участии в АТО

уточнить статьи Уголовного кодекса Украины, по которым разрешено по желанию призывать по мобилизации осужденных лиц

включить отсрочку введения требования к кандидатам на должности государственной службы, прокуроров, на службу в полиции в части прохождения базовой военной подготовки или военной службы

сократить сроки увольнения срочников после принятия закона и ввести предоставление отсрочки до 25 лет, или 6 месяцев в случае увольнения в возрасте более 25 лет

начать базовую общевойсковую подготовку в учреждениях высшего образования всех форм собственности с 2025 года

начать базовую военную службу в год, следующий за годом, в котором прекращен или отменен правовой режим военного положения

применить требования к кандидатам на должности государственной службы, прокурорам, на службу в полиции по прохождению ими базовой общевойсковой подготовки или военной службы через год после введения базовой общевойсковой подготовки

привести в соответствие с Конституцией полномочия президента в части издания указов

Напомним:

Спустя более двух недель после регистрации в Верховной Раде правительственных законопроектов об усовершенствовании мобилизации депутаты так и не смогли принять четкого решения о его будущем.

До последнего момента парламентарии проводили совещания и наконец остановились на том, что законопроект вернется на доработку Кабмина.

Министр обороны Рустем Умеров сообщил, что ведомство подготовило новую редакцию законопроекта о мобилизации с учетом всех предложений, согласованных с депутатами на заседаниях Комитета по национальной безопасности, обороне и разведке.

По словам Умерова, новая редакция законопроекта о мобилизации будет внесена в Верховную Раду в ближайшее время, а предыдущую редакцию уже отозвали.

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