Категория
Украина
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Мобилизация в Украине: Безугла рассказала об изменениях при вручении повесток

Автор
Кристина ГоловчакКристина Головчак
Дата публикации
Просмотры
1364
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Мобилизация в Украине: Безугла рассказала об изменениях при вручении повесток

Усиленная мобилизация в Украине / Фото: ТСН.ua

В Раде готовятся к изменениям в мобилизации.

В Верховной Раде прорабатывают законопроект по мобилизации, рекрутингу, прохождению военной службы и другие связанные нормы.

Об этом сообщила в Сети заместитель председателя Комитета ВР по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, "слуга народа" Марианна Безугла.

Как будет происходить процесс мобилизации:

  • Местные государственные органы, администрации обязаны, а не способствуют мобилизации, как раньше.
  • Мобилизация транспортных средств – расширение на всех, кроме физических лиц. Уточнение.

Изменения в военном положении:

  • Ограничение прав уклоняющихся.
  • Ужесточение роли государственной милиции.

Напомним, вместо срочной службы планируется ввести базовую общевойсковую подготовку

Читайте также:

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
1364
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация