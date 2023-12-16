Мобилизация в Украине: Безугла рассказала об изменениях при вручении повесток

В Раде готовятся к изменениям в мобилизации.
В Верховной Раде прорабатывают законопроект по мобилизации, рекрутингу, прохождению военной службы и другие связанные нормы.
Об этом сообщила в Сети заместитель председателя Комитета ВР по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, "слуга народа" Марианна Безугла.
Как будет происходить процесс мобилизации:
- Местные государственные органы, администрации обязаны, а не способствуют мобилизации, как раньше.
- Мобилизация транспортных средств – расширение на всех, кроме физических лиц. Уточнение.
Изменения в военном положении:
- Ограничение прав уклоняющихся.
- Ужесточение роли государственной милиции.
Напомним, вместо срочной службы планируется ввести базовую общевойсковую подготовку
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