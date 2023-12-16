Мобилизация в Украине: Безугла рассказала об изменениях при вручении повесток

В Раде готовятся к изменениям в мобилизации.

В Верховной Раде прорабатывают законопроект по мобилизации, рекрутингу, прохождению военной службы и другие связанные нормы.

Об этом сообщила в Сети заместитель председателя Комитета ВР по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, "слуга народа" Марианна Безугла.

Как будет происходить процесс мобилизации:

Местные государственные органы, администрации обязаны, а не способствуют мобилизации, как раньше.

Мобилизация транспортных средств – расширение на всех, кроме физических лиц. Уточнение.

Изменения в военном положении:

Ограничение прав уклоняющихся.

Ужесточение роли государственной милиции.

Напомним, вместо срочной службы планируется ввести базовую общевойсковую подготовку

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