Мобилизация в Украине: будут ли депортировать мужчин из-за границы и вручать им повестки в других странах

С начала полномасштабного вторжения, 24 февраля 2022 года, 9373 мужчин не вернулись из-за границы. Больше не вернулось жителей Харьковской, Тернопольской и Волынской областей.

С начала 2023 г. украинские дипломатические учреждения обязаны осуществлять военный учет призывников и военнообязанных граждан Украины за границей во время мобилизации.

Об этом говорится в правительственном постановлении №1487.

С начала полномасштабного вторжения, 24 февраля 2022 года, 9373 мужчин не вернулись из-за границы. Больше всего не вернулось жителей Харьковской, Тернопольской и Волынской областей, о чем говорится в промежуточном отчете ВСК.

Военный адвокат, сокоординатор Офиса поддержки семей военнослужащих Ярослав Жукровский объяснил, что положение о военном учете за границей не ново: это нужно было делать и раньше вместе с временным консульским учетом, о чем пишет Hromadske.

Согласно постановлению 2022 года, военнообязанные, выехавшие за границу более чем на три месяца, должны стать на военный учет в зарубежных дипучреждениях Украины. Речь идет о всех переселенцах, которые с начала полномасштабной войны живут за границей.

Зачем становиться на военный учет в других странах

Зарубежные дипломатические учреждения информируют граждан, вставших на консульский учет и достигших призывного возраста, о начале очередного призыва.

Дипучреждения в других странах способствуют возвращению военнообязанных в Украину. Заметим, ни о каких принудительных действиях речь не идет.

С помощью военного учета в дипучреждениях фиксируют гражданина в военно-учетных документах консульств. Не стоит путать ее с прохождением военно-врачебных комиссий или мобилизацией.

Об учете военнообязанного дипучреждения сообщает территориальные центры комплектования. Сделать это необходимо в течение семи дней после взятия на консульский учет или снятия с него военнообязанных.

Можно ли не становиться на военный учет за границей

Стать на военный учет в стране пребывания должны все военнообязанные украинцы. Это касается и женщин, военнообязанных — имеющих медицинскую или фармацевтическую специальность. Другие женщины могут стать на военный учет за границей по собственному желанию – такая возможность у них есть.

Будут ли вручать повестки украинцам, выехавшим

Нет. Зарубежные представительства не могут вручать повестки по украинскому законодательству. Ведь повестка — это документ, которым человека приглашают в территориальный центр комплектования для уточнения военных учетных данных или прохождения военно-врачебной комиссии.

Угрожает ли депортация военнообязанным, выехавшим из Украины

Украинское законодательство требует от граждан призывного возраста, которые становятся на временный консульский учет, становиться и на военный в других странах. Если этого не сделать, это можно считать уклонением от воинского долга.

В то же время о наказании пока речь не идет. Для привлечения к административной или уголовной ответственности должны быть факты, что человек умышленно нарушает правила военного учета. Это доказать сложно.

Военный учет в зарубежных дипломатических учреждениях — это, скорее, декларативный механизм выяснения данных граждан Украины. Игнорирование этой нормы не является основанием для депортации. Правовых оснований у дипломатических учреждений на это нет.

Тем временем во Львовской области уклоняющийся проигнорировал повестку и не пришел в ТЦК. Мужчину признали виновным в уклонении от мобилизации и назначили ему наказание в виде трех лет тюрьмы.

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