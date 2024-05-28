Мобилизация в Украине: будут ли штрафовать тех, кто раньше не проходил ВЛК

Согласно новому закону о мобилизации мужчины в возрасте от 18 до 60 лет обязаны обновить учетные данные в ТЦК, после чего большинству придется повторно пройти ВЛК. В новом постановлении Кабмина говорится, что во время военного положения вывод военно-врачебных комиссий настоящий год.

Об этом пишет "Фокус".

Отмечается, что людей не могут наказать за то, что они не проходили ВЛК до этого периода, хотя некоторые сотрудники ТЦК уже угрожают штрафами.

За нарушение правил военного учета предусмотрена административная ответственность — штраф от 17 до 25,5 тыс. грн.

"Я стою на учете в ТЦК в Харькове и недавно обновил в приложении свои данные, после чего увидел отметку о том, что я нахожусь в розыске", — рассказал военнообязанный, недавно обновивший военно-учетные данные в приложении Резерв+.

Также читайте Как будет происходить арест имущества уклонистов: объяснение адвоката

По словам мужчины, он сразу связался с военкоматом и объяснил в телефонном разговоре, который учится в университете, а информацию о том, что у него есть право на отсрочку, учебное заведение направляло в военкомат.

" Повесток я не получал, а потому хотел бы узнать, почему меня объявили "в розыск". В ответ в военкомате мне сказали, что раз я каждые пять лет не проходил ВЛК, я нарушил военно-учетный порядок, и теперь мне грозит штраф — 25,5 тыс. грн. Я спросил, все ли кто не проходил ВЛК в последние пять лет, получат такой штраф?

Накажут ли тех, кто не проходил ВЛК раньше

Адвокат Николай Максимов рассказал, что заключение медкомиссии действительно 12 месяцев, человека могут вызвать для прохождения ВЛК ежегодно. Однако наказать тех, кто раньше не проходил ВЛК, в любом случае не могут. Ведь законодательство не оказывает обратного действия во времени.



"Если человек пришел добровольно в ТЦК обновить данные, и до этого не проходил ВЛК, его не могут привлечь к ответственности, потому что у законодательства нет обратного действия во времени. Ответственность начинается с момента вступления в силу закона или подзаконного акта. Поэтому если говорить о ситуации Когда в военкомате угрожают штрафами тем, кто не прошел пять лет назад ВЛК, проблемы, скорее, возникнут в ТЦК, потому что люди обратятся в суды», — отметил Максимов.

Добавим, Кабмин добавил к перечню документов для отсрочки заключения ЛКК о необходимости постоянного ухода, которого нет в законе.

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.