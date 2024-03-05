Мобилизация в Украине: что думают в Раде о новом подходе правительства к бронированию

Премьер-министр Украины Денис Шмигаль сообщил, что правительство работает над новой системой бронирования от военной службы по мобилизации. В то же время в Верховной Раде заявили, что "адекватное конкретное предложение" по бронированию до сих пор не предоставлено.

Об этом во время телемарафона сказал олова комитета Верховной Рады по экономическому развитию Дмитрий Наталуха.

"Наконец-то мы услышали от правительства, что-то разрабатывается, что-то готовится. Я считаю, что, к сожалению, мы потеряли слишком много времени на то, что мы до сих пор не имеем от правительства какого-то адекватного конкретного предложения по бронированию. Пока все, что мы услышали, это какие-то общие фразы", – отметил он.

Секретарь комитета Верховной Рады по нацбезопасности, обороне и разведке Роман Костенко уточнил, чего именно в ВР ждут от Кабмина.



"Все мы понимаем, что войны без экономики не бывает, и это факт, но мы должны понимать, что тоже это должно быть справедливо... С моей точки зрения, у нас в основном за финансы, за ведение войны в этом направлении отвечает Кабинет министров Поэтому мы все ждем от Кабинета министров их предложений в первую очередь к тому, что они предлагают... Мы должны увидеть.Для этого это должно быть подано и в законопроеках, и в предложениях, которые мы потом поддержим. ер-министр сказал — он должен предоставить свои предложения, чтобы мы увидели, что он имеет в виду", — сказал Костенко.

Между тем, премьер Денис Шмигаль отметил, что работников критических предприятий должны бронировать как можно больше. С Генштабом ВСУ, по его словам, это уже согласовано.

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