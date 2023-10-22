Мобилизация в Украине: что грозит нарушителям военного учета

Украинцам, нарушившим правила постановки на военный учет, грозит административная ответственность, в частности, они будут вынуждены заплатить штраф.

Об этом рассказал адвокат Ростислав Кравец 24 канала.

По его словам, в Кодексе Украины об административных правонарушениях есть статья, которая предусматривает ответственность призывников, военнообязанных и резервистов за нарушение правил военного учета и влечет наложение штрафа от 30 до 50 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан.

"Умножьте на 17 грн, и вы получите эту сумму (510 – 850 гривен), – сказал он.

Как отметил адвокат, в действующем законодательстве также предусмотрены сроки, когда могут быть привлечены к административной ответственности.

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"Да, взыскания могут наложить не позднее чем через два месяца со дня совершения правонарушения. Представители ТЦК и СП, согласно Кодексу Украины об административных правонарушениях, уполномочены для составления административных протоколов и направления их для взыскания штрафа", — говорится в сообщении.

В Украине продолжается полномасштабное вторжение, поэтому в системе защиты каждый украинец может найти себе место.

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В Сети распространяют фейк о блокировании банковских карт уклоняющимся за неявку в Территориальные центры комплектования и социальной поддержки (ТЦК СП).

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Кроме того, в Вооруженных силах объяснили, если гражданин Украины долгое время не появлялся в Территориальный центр комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП), актуальность информации о его пригодности к службе теряется, поэтому возникает необходимость ее обновления.

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