Мобилизация в Украине: что означают статусы в карточке военнообязанного

Военно-учетные признаки в военных билетах указывают категорию, группу учета, состав, профиль подготовки и уровень годности к службе военнообязанного. Военный билет – это документ, содержащий информацию о военнообязанном.

Заместитель главы мобилизационного отдела ТЦК Соломенского района Киева — подполковник Павел Литвин в комментарии "Громадське" объяснил, что означают указанные в военном билете пункты.

"Когда вы с помощью приложения "Резерв+" заходите в Единый электронный реестр призывников, военнообязанных и резервистов "Оберіг", вам могут смутить статусы "в розыске", "сняты с учета" и т.д. Особенно, если вы уже сдали в ТЦК все документы на обновление личных данных — а ваш статус почему-то "уточняется", - сказал он.

Что означают статусы

"Уточняется" — означает, что информация, которую человек внес для обновления своих данных, еще обрабатывается специалистами ТЦК. К примеру, человек предоставил справку о том, что является студентом. Эту информацию нужно проверить по реестрам Минобразования — потому что вдруг "студент" на самом деле отчислен из вуза еще полгода назад и из-за этого потерял право на отсрочку от службы.

Этот статус временный только до момента, пока происходит актуализация предоставленной человеком информации. После этого она может получить другие статусы, например — "подлежит призыву", "временно непригодный" и т.д.

"Подлежит призыву" — означает, что человек может быть мобилизован. Он либо ожидает боевую повестку, либо может принести в ТЦК документы, подтверждающие невозможность ее призыва (бронирование, право на отсрочку через обучение, рождение третьего ребенка и т.п.).

"Временно непригоден" — этот статус предоставляет военно-врачебная комиссия по состоянию здоровья. Например, ВВК выяснила, что человек нуждается в операции, которая может улучшить его физическое состояние. Тогда во время лечения и реабилитации военнообязанного признают временно непригодным к военной службе.

"В розыске" — речь идет не об уголовном розыске. Такой статус означает, что ТЦК за годы не получали никакой информации о гражданине. Иногда военнообязанные не приходили для учета еще с момента получения подростком удостоверения о приписке к призывному участку. Пока человек значится в призывниках до 25 лет (ранее — до 27).

После 25, когда заканчивается призывной возраст, человек переходит в разряд военнообязанных. Если гражданин в 25 лет не явился в ТЦК, он и приобретает статус "в розыске". Также это касается тех, кто переезжает в другие населенные пункты, не снявшись с военного учета по предварительному месту регистрации — и тоже на годы выпадает из виду ТЦК. Чтобы избавиться от этого статуса, необходимо как можно скорее явиться в ТЦК.

"Снят" — этот статус означает, что человек официально снят с военного учета в этом ТЦК в связи с изменением места жительства или по состоянию здоровья в соответствии с выводами ВВК.

"Выключено" — человек по возрасту или по состоянию здоровья исключен из учета как военнообязанного. Также речь может идти о гражданине, осужденном за тяжкие преступления. Этот статус имеют и действующие военные. Ведь когда человек идет на службу, он перестает быть военнообязанным, а становится военнослужащим.

Напомним, что электронный военный билет будет создан на базе реестра "Оберіг". Также благодаря системе будет доступно бронирование военнообязанных.

Кроме того, стало известно, кому и когда нужно прийти в ТЦК даже без повестки.

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