Мобилизация в Украине: Данилов сообщил, наберут ли в ВСУ одновременно 300 тысяч человек

Потребности сиюминутно набрать 300 тысяч человек в армию, по словам Данилова, нет.

Мобилизация, которую президент Украины Владимир Зеленский объявил еще 24 февраля 2022 года, продлена, поэтому каждые два месяца реализуется новый утвержденный план по мобилизации в Украине.

Об этом секретарь Совбеза Алексей Данилов заявил в интервью NV.

По его словам, планы, которые предоставляли военные для своих нужд, придерживаются.

"Каждый день утром, когда я отправляюсь на работу, вижу очередь в одном из центров набора в находящуюся рядом армию, — пояснил Данилов.

По его словам, в Украине нет такого, что о мобилизации рассказывают "громко" и "всем".

"Есть ли какие-то проблемы? Ну, да, конечно, есть, как по любому делу. Но это не максимально критично", — отметил Данилов.

Он подчеркнул, что каждые два месяца реализуется новый утвержденный план по мобилизации. Военные обращаются, чтобы провести соответствующие процедуры через заседание Совбеза для того, чтобы процесс продолжался.

Также секретарь СНБО утверждает, что участившиеся случаи разоблачения военкомов на взяточничестве не повлияли на количество мобилизованных.

"Другое дело, что Россия постоянно рассказывает, что у нас здесь и стариков, и слепых, и глухих, — всех забирают в армию, — добавил Данилов. — Это же их дело — рассказывать. Но я могу сказать, что у нас не одиноки. случаи, когда люди получили ранения, когда люди потеряли те или иные части своего тела — и уходят на фронт, идут дальше служить», — пояснил Данилов.

Тем временем в Раде предложили отменить отсрочку для получающих второе высшее образование.

А мужчинам-переселенцам грозят штрафы от военкоматов. Адвокат назвала причины и грусть. По ее словам, переселенцы обязаны сообщать об этом территориальные центры комплектования и социальной поддержки (бывшие военкоматы) в период мобилизации.

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