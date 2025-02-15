Данные об инвалидности в "Резерв+": Минобороны сообщило о важных изменениях

Эти изменения еще один шаг к упрощению жизни для людей с инвалидностью в контексте военного учета, отметила Екатерина Черногоренко.
Правительство усилило защиту прав лиц с инвалидностью: данные будут отображаться в "Резерв+" без ВВК.
Об этом сообщило Минобороны.
Согласно постановлению правительства данные будут поступать через взаимодействие с Единой информационной системой социальной сферы. Благодаря этому сведения об установлении или изменении группы инвалидности отображаются в "Резерв+" автоматически или по запросу человека.
Упрощена также офлайн-процедура:
- документы можно засвидетельствовать своей подписью при наличии оригинала;
- подать документы могут как сами люди с инвалидностью, так и их законные представители;
- решение ВЛК будет принимать на основании представленных документов и данных из электронной системы здравоохранения.
"Эти изменения — еще один шаг к упрощению жизни для людей с инвалидностью в контексте военного учета", — отметила заместитель министра обороны Украины по цифровизации Екатерина Черногоренко.
Напомним, люди с инвалидностью не подлежат обязательному направлению на ВВК. Однако они сохраняют право добровольно получить заключение комиссии на основании представленных документов.
Напомним, 12 февраля Верховная Рада поддержала за основу и в целом законопроект №12457 о продлении срока прохождения военно-врачебной комиссии "ограниченно пригодными" еще на четыре месяца.
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