Данные об инвалидности в "Резерв+": Минобороны сообщило о важных изменениях

Эти изменения еще один шаг к упрощению жизни для людей с инвалидностью в контексте военного учета, отметила Екатерина Черногоренко.

Правительство усилило защиту прав лиц с инвалидностью: данные будут отображаться в "Резерв+" без ВВК.

Об этом сообщило Минобороны.

Согласно постановлению правительства данные будут поступать через взаимодействие с Единой информационной системой социальной сферы. Благодаря этому сведения об установлении или изменении группы инвалидности отображаются в "Резерв+" автоматически или по запросу человека.

Упрощена также офлайн-процедура:

документы можно засвидетельствовать своей подписью при наличии оригинала;

подать документы могут как сами люди с инвалидностью, так и их законные представители;

решение ВЛК будет принимать на основании представленных документов и данных из электронной системы здравоохранения.

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"Эти изменения — еще один шаг к упрощению жизни для людей с инвалидностью в контексте военного учета", — отметила заместитель министра обороны Украины по цифровизации Екатерина Черногоренко.

Напомним, люди с инвалидностью не подлежат обязательному направлению на ВВК. Однако они сохраняют право добровольно получить заключение комиссии на основании представленных документов.

Напомним, 12 февраля Верховная Рада поддержала за основу и в целом законопроект №12457 о продлении срока прохождения военно-врачебной комиссии "ограниченно пригодными" еще на четыре месяца.

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