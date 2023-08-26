Мобилизация в Украине: действительно ли в армию призовут 3 млн мужчин

Несколько дней назад президент Владимир Зеленский заявил, что военные обратились к нему с просьбой усилить мобилизацию.

Действительно ли в Украине состоится тотальный призыв в армию, разбирался ТСН.ua.

Сколько людей могут мобилизовать

На днях президента Зеленского спросили, действительно ли будет усиление мобилизации из-за ситуации на фронте. Глава государства прямого ответа не дал, однако подчеркнул, что военные хотят получить возможность мобилизовать больше людей.

"Скажу откровенно, военные ко мне обратились с этим, чтобы дать возможность больше мобилизовывать... Все. Больше пока не могу вам ничего сказать", – объяснил президент.

Разговоры об усилении мобилизации в Украине снова начались после того, как американский историк Эдвард Люттвак заявил, что в Украине для скорой победы необходимо мобилизовать 3 миллиона мужчин.

В свою очередь глава фонда "Вернись живым" Тарас Чмут не исключает, что ряды Вооруженных сил Украины пополнят еще сотни тысяч человек в дополнение к тем, кто уже на фронте.

По его наблюдениям, военные, которые год-полтора года находятся в окопах на передовой, физиологически нуждаются в восстановлении.

"А чтобы это сделать, их нужно в этих окопах кем-то заменить. А это сотни тысяч людей, которых придется мобилизовать", – говорит глава фонда "Вернись живым".

"Воевать будут все"

Известные военнослужащие предупреждают тех украинских мужчин, кто еще не стал на защиту Родины – эта война надолго, она может коснуться каждого, поэтому к ней нужно готовиться уже сейчас.

Доброволец, военный с международным опытом Денис Квебек заявил, что 90% мужского населения Украины рано или поздно будет участвовать в войне.

"Сейчас ответственность за ситуацию в стране – на каждом из мужчин. Привлечение той категории мужчин, которые до сих пор не вовлечены в войну, это только вопрос времени", – говорит доброволец.

Известный украинский военный Мирослав Гай тоже предупредил украинцев, что если война затянется, то воевать будут все.

"Мы удержимся, Украина победит, но воевать придется всем", – сказал он.

Командир 1-го механизированного батальона 3 ОШБр с позывным "Бот" также призвал оставшихся в тылу мужчин заняться военной подготовкой.

"...все в основном попадут в армию, на войну. Все, кто был мобилизован в 2022 году, думали в 2014-м: и в АТО есть кому воевать. Кто им гарантирует, что их никогда не заберут на войну. XXI век – началась эпоха войн, вы что, не поняли. Они сами себя обманывают, им же хуже. Лучше бы начали тренироваться, готовиться и изучать, в какое подразделение можно пойти служить в силу своих способностей, чтобы принести максимальный КПД. Ибо потом заберут в обычную пехоту и пи**ец", – говорит "Бот".

Бойцы нуждаются в ротации

В свою очередь простые бойцы на фронте, уже почти полтора года находящиеся в войске, просят о ротации – хотя бы временной.

"Война длится уже 11 месяцев, а света в конце тоннеля мы не видим. Многие такие, как я, пришедшие на первом порыве, а сейчас видим — замены нам нет. Это немного удручает. Некоторые не выдерживают физических нагрузок. У одного порвались н на больших нагрузках – это же броник плюс вся выкладка. Мы ходим пешком достаточно много. Ему делали сложную операцию", – говорит военный Назар (фамилия бойца не указана) в комментарии "Громадському".

Боец ТРО Сергей Костинский добавляет, что из-за усталости бойцы на фронте совершают много ошибок, которые можно было бы избежать.

"Из-за отсутствия отдыха у нас появляется много санитарных потерь, которых можно было бы избежать. Кроме того, из-за усталости на фронте люди начинают совершать ошибки, от которых погибают", — отмечает военный.

Что говорят во власти

Секретарь СНБО Алексей Данилов заверил, что в настоящее время изменений в мобилизацию не предусматривается, однако в будущем дополнительный призыв может быть.

"Да, военные обращаются, и будет, скорее всего, дополнительный призыв, но это не значит, что это будет выходить за пределы, которые мы утвердили еще 24 февраля 2022 года", – сказал он.

Данилов напомнил, что мобилизация в Украине продолжается и сейчас, и ни дня от 24 февраля 2022 она не прекращалась, поэтому призвал не делать на этой теме лишнего шума.

В свою очередь в Минобороны призывают военнообязанных обновить свои данные в военкомате и даже объявили для этого специальную кампанию.

Мнение экспертов

Бывший спикер Генштаба ВСУ Владислав Селезнев и военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко прокомментировали заявление Эдварда Люттвака о "3 млн мобилизованных".

По мнению Селезнева, история о масштабной мобилизации, мол, нужно мобилизовать 3 млн мужчин – российская ИПСО.

"Задача – испугать весь украинский народ, мол, каждый, кто может держать в руках оружие, будет воевать. Можно ли исключать такой вариант? Абсолютно нет", – говорит Селезнев.

В свою очередь Александр Коваленко добавил, что, по его информации, критической ситуации в ВСУ с человеческим ресурсом нет.

Экс-руководитель Службы внешней разведки Украины в 2005-2010 годах Николай Маломуж прогнозирует, что мобилизация в Украине будет продолжаться в привычном темпе. Однако не исключает, что если Россия подкинет "свежих" окупантов, то мобилизационные меры придется усилить.