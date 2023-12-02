Мобилизация в Украине: эксперт объяснил, сколько людей еще нужно ВСУ

В ряды ВСУ еще хотя бы полмиллиона человек в течение следующего года, считает Дикий.

В Украине нужно изменить количественное соотношение тех, кто в тылу, и тех, кто в пикселе.

Такое мнение по поводу проведения мобилизации высказал Евгений Дикий — экс-командир взвода батальона "Айдар", военный эксперт Евгений Дикий — пишет Telegraf.

"Я далек от эмоциональных криков "будут служить все!" — у нас реально нет такой потребности. Но потребность добавить в ряды ВСУ еще хотя бы полмиллиона человек в течение следующего года (желательно в течение первого полугодия), и иметь наготове в реальном, а не виртуальном резерве еще до миллиона – это и необходимо, и абсолютно реально, и на самом деле эти цифры очень далеки до "служат все". По моему мнению, без решения проблемы большой мобилизации наши шансы на победу крайне малы, если вообще сохраняются. Есть вещи, которые не компенсируются ничем иным, чем просто количеством личного состава: если же мы решим эту проблему, то это уже минимум половина победы, притом со второй половиной – железом, нам хоть как-то помогают союзники, хоть и мы тоже сами имеем что улучшить. никто и никогда не поможет, это сугубо наша задача. И задача как раз для тыла", — сказал он.

По его мнению, нужно двустороннее движение, где с одной стороны именно тыловое общество должно коренным образом изменить свое отношение к мобилизации, и начать это измененное отношение демонстрировать, в то же время государство должно услышать советы общества относительно тех шагов, которые должны быть сделаны навстречу каждому мобилизованному.

"Ну и без жестких и непопулярных мер не обойтись, "закручивание гаек" также необходимо и оправдано", — добавил он.

Напомним, в Украине в очередной раз продлили военное положение и общую мобилизацию до февраля следующего года. Следовательно, мужчины и дальше будут получать повестки из военкоматов. Что ждет украинцев в декабре – читайте в новости.

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