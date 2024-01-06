Мобилизация в Украине: эксперт рассказал, чего не хватает в новом законопроекте

В документе следует четко прописать, что должно происходить и во время мобилизации и демобилизации.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявлял, что основным приоритетом для него и командования является сохранение жизни военнослужащих. Именно этого и хватает в новом законопроекте о мобилизации.

Такое мнение в интервью "Radio NV" высказал эксперт по международной безопасности Фонда Демократические инициативы им. Илька Кучерива Тарас Жовтенко.

"Имею в виду то, что должно происходить с мобилизованными не только во время выполнения боевых задач, но и какие гарантии им будут предоставляться, какие возможности ротации, когда может происходить демобилизация. Если мы говорим о том, что мобилизуем граждан Украины не в один конец", как это делает Российская Федерация… Там ясна ситуация: они просто собирают это "пушечное мясо", отправляют на фронт и им совершенно безразлично, что будет после этого", — высказался эксперт.

Если жизнь и здоровье военных являются приоритетом, то в законопроекте необходимо очень четко прописать, что должно происходить на протяжении этой мобилизации и как должна происходить демобилизация, убежден Жовтенко.

"Первая волна мобилизации, которая у нас была, прошла без этих моментов. Сразу стало очевидно, что эти проблемы будут вызывать определенный общественный резонанс. Когда граждане смотрят на эту ситуацию со стороны, они понимают, что государство заботится только о том, чтобы сейчас, в настоящее время конкретный момент времени, набрать то количество военнослужащих, которое нужно Вооруженным силам для выполнения тех или иных задач, отталкиваясь от того, какая ситуация на фронте", — говорит эксперт.

По его словам, сейчас общество не понимает, когда и при каких условиях произойдет демобилизация, какие права имеют военные на передовой, чтобы восстановить свои силы, будет ли возможность раненым не только физически выздороветь, но и определенное время побыть дома, чтобы восстановиться психологически.

"Поскольку четких рамок и в целом механизма таких вещей в предыдущих волнах мобилизации прописано не было, очевидно, это должно быть сейчас заложено для того, чтобы общество четко понимало, как все будет происходить. Соответственно, какие механизмы будут заложены в эти мобилизационные процедуры, какие бы гарантировали то, что эти люди будут иметь возможность восстанавливаться в определенный период времени.. Будут происходить ротации?Если так, то как они будут.Это тоже будет дополнительным стимулом для граждан, которые будут понимать, что и как с ними будет происходить; они смогут вернуться домой, имея мобилизацию на этом этапе", — сказал Тарас Жовтенко.

Напомним, 4 января комитет Верховной Рады по национальной безопасности, обороне и разведке начал работу над законопроектом о мобилизации. На заседании присутствовали главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный и министр обороны Рустем Умеров. Они настаивают на усилении мобилизации.

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