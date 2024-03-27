Мобилизация в Украине: генерал назвал специальности, которые сейчас нужны в армии

Генерал Сергей Мельник считает, что следует изменить подход к мобилизации и выразил надежду, что в этом поможет новый закон, который должна принять Верховная Рада.

Военные части нужно комплектовать специалистами, которые им необходимы именно сейчас. В таком направлении должна происходить мобилизация.

Об этом говорил начальник Харьковского гарнизона генерал Сергей Мельник с позывным "Марсель" в интервью "Суспільному".

"Мобилизация нужна для того, чтобы мы могли обеспечить воинские части определенными специалистами. Должны быть и штурмовики, и умеющие минировать и разминировать люди, и снайперы, и водители, инженеры, и медики — все категории. Должен прийти человек — специалист именно на это место. Мы проводим обнаружение этих людей в гражданской жизни, должны их также готовить, и по этим учетным военным специальностям должны комплектовать те воинские части, которым необходим именно этот специалист", — подчеркнул он.

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В то же время, генерал Сергей Мельник считает, что стоит изменить подход к мобилизации, и выразил надежду, что в этом поможет новый закон, который должна принять Верховная Рада.

"Закон о мобилизации должен быть взвешенный, он должен иметь все аспекты. Человек пришел в армию и понял: я зашел, я социально защищен, не дай бог, какая-то ситуация со мной, семья социально защищена, он получает средства, он воюет, он не оглядывается назад, он знает, что он полностью материально и обеспечивает свою семью, и страна потом должна о нем позаботиться. Мы без мобилизации не обойдемся, это уже на века с таким соседом. Но должно быть все четко и взвешено", — пояснил он.

Напомним, комитет Верховной Рады по нацбезопасности, обороне и разведке поддержал правку к мобилизационному законопроекту о демобилизации после 36 месяцев военной службы, но по решению президента.

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