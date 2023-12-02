Мобилизация в Украине: игнорирование повесток создает серьезную проблему — аналитик

Из-за нехватки личного состава в украинской армии следующий 2024 год может стать не победным для Украины, а даже наоборот.

Об этом в эфире национального из телемарафона заявил бывший командир роты батальона "Айдар", военный аналитик Евгений Дикий.

"Мы сейчас наконец-то начали говорить, что у нас не хватает личного состава. И это надо говорить, потому что если мы не мобилизуемся во всех смыслах этого слова, то следующий год для нас будет не то что не победным, а маятник может пойти в обратную сторону", – подчеркнул он.

По его словам, сейчас этот "маятник" расположен где-то по середине, поскольку оккупанты тоже испытывают проблемы с солдатами на передовой.

"У них [россиян] тоже страшная проблема с людьми, и эту проблему создали наши защитники", — подчеркнул Евгений Дикий.

Напомним, советник главы ОПУ Михаил Подоляк считает, что нужно искать новые стимулы и мотивации для мобилизации.

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