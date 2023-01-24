Мобилизация в Украине: имеет ли право работодатель выдавать повестки работникам

Работодатель не только имеет право выдать повестку, но и обязан проконтролировать, что работник своевременно прибудет в военкомат.

Руководители предприятий в Украине имеют право выдавать повестку работнику. К тому же на работодателя возлагается контроль за своевременным прибытием военнообязанного в место, определенное повесткой. Правда, порядок такого контроля не определен.

Об этом сообщает организация по безоплатной правовой помощи "Юридическая сотня".

Работодатели получают распоряжение от военкомата

Если работодатель получает распоряжение от военкомата (территориального центра комплектования и социальной поддержки) по поводу оповещения военнообязанного о вызове, он обязан выдать приказ о таком уведомлении и под подпись довести его до сведения определенных лиц. А также вручить повестку о явке по вызову в военкомат.

Штраф за нарушение достигает 8,5 тысяч гривен

За нарушение обязательств работодатели несут административную ответственность, определенную статьей 210-1 Кодекса Украины об административных правонарушениях.

В случае нарушения во время особого периода, в частности военного положения, предусмотрен штраф от 300 до 500 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан (5100–8500 гривен). Решение о наложении штрафа принимает руководитель военкомата.

Как еще работодатели должны коммуницировать с военкоматом

Прежде всего, руководители должны информировать военнообязанных. Так, на видном месте в помещениях предприятий вывешивают распечатанные правила военного учета.

Кроме этого, работодатели:

проверяют военно-учетные документы при принятии на работу, а также под подпись информируют о правилах ведения военного учета. Работодатель не имеет права брать на работу тех, кто не состоит на учете в военкомате , за исключением исключенных из учета;

, за исключением исключенных из учета; принимают военнообязанных на персональный военный учет в течение пяти дней после трудоустройства;

в течение пяти дней после трудоустройства; в течение 7 дней уведомляют военкомат о принятии на работу или увольнении военнообязанного , а также подают по требованию сведения о них, присылают обновленные учетные данные;

, а также подают по требованию сведения о них, присылают обновленные учетные данные; периодически сверяют учетные данные, в частности под расписку собирают военно-учетные документы и передают их в военкомат ;

; ежегодно до 1 декабря представляют списки граждан, подлежащие приписке к призывным участкам , в военкомат;

, в военкомат; сообщают работникам о вызовах в военкомат , а также обеспечивают своевременное прибытие ;

, а также ; информируют военкомат о нарушителях военного учета и т.д.

Напомним, ранее ТСН.ua писал о том, какое наказание грозит мужчинам в случае нарушения военного учета. Неявку в военкомат в Украине квалифицируют как уклонение от мобилизации.

Новый порядок военного учета: адвокат рассказал, в каком случае законно вручение повестки

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