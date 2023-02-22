Мобилизация в Украине: из-за каких семейных обстоятельств мужчина может уволиться со службы

Даже когда группы инвалидности у родных нет, уволиться военный может, если в соответствии с заключением врачебно-консультативной комиссии они нуждаются в постоянном постороннем уходе.

Основанием для освобождения от военной службы по призыву во время мобилизации может быть необходимость ухаживать за родными — женой, мужем или кем-то из родителей.

Соответствующее разъяснение опубликовала общественная организация "Юридическая сотня"

В ч. 4 ст. 26 Закона Украины "О воинской обязанности и военной службе" указано, что любая группа инвалидности жены, мужа военнослужащего является основанием для увольнения со службы.

“Инвалидность I или II группы одного из родителей или родителей жены или мужа военнослужащего также является основанием для увольнения со службы. И даже когда группы инвалидности у родных и близких нет, уволиться военный может, если в соответствии с заключением врачебно-консультативной комиссии родные нуждаются в постоянном постороннем уходе”, — сообщили юристы.

Как уволиться?

Для увольнения со службы мобилизованному военнослужащему следует подать рапорт непосредственному командиру с указанием основания увольнения и добавить копии документов, подтверждающих такое основание.

Копии документов, прилагаемых к рапорту, обязательно должны быть заверены нотариусом.

Какие документы необходимо предоставить?

Чтобы были основания применить эту норму закона, необходимо предоставить документы, подтверждающие родственную связь с лицом, имеющим инвалидность (или нуждающимся в уходе) и соответствующее медицинское заключение медико-социальной экспертной комиссии (если есть инвалидность) или врачебно-консультативной комиссии (если лицо не имеет инвалидности, но нуждается в постоянном постороннем уходе).

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Если военный увольняется по основанию инвалидности супруги, мужа или одного из родителей жены (супруга), то брак должен быть зарегистрирован в установленном законом порядке в органе ЗАГС. Состояние в фактических брачных отношениях или церковный брак каких-либо правовых последствий не имеет.

Напомним, во время мобилизации и военного положения в Украине некоторые категории военнообязанных могут получить "бронь" на работе и отсрочку от армии. На бронирование могут рассчитывать чиновники, педагоги, ученые, сотрудники предприятий критической инфраструктуры и организаций, производящих продукцию для Вооруженных сил Украины.

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