Мобилизация в Украине: Кабмин определил, кто подпадает под 100% "брони"

Правительство разрешило бронировать 100% медицинских работников государственных и коммунальных медучреждений.

Об этом говорится в сообщении Минздрава.

Изменения в бронирование во время действия военного положения были введены постановлением правительства № 36 с 14.01.2025 года.

Следовательно, подлежат бронированию все военнообязанные медицинские работники (при условии, что в соответствующих учреждениях они работают по основному месту работы):

учреждений здравоохранения государственной и коммунальной форм собственности

заведений общественного здоровья

учреждений, осуществляющих деятельность по судебно-медицинской и судебно-психиатрической экспертизе, центров крови

Для остальных специалистов, работающих в медучреждениях, ограничения в бронировании остаются в силе.

"Также право на 100% бронирование получили все военнообязанные, занимающие должности прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП)", – уточнили в сообщении.

Напомним, ранее медицинские учреждения, признанные критически важными, могли забронировать только до 50% военнообязанных мужчин, а увеличение этой доли возможно было только по отдельному решению министра обороны.

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