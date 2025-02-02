Мобилизация в Украине: Кабмин определил, кто подпадает под 100% "брони"

Установлено 100% бронирование медиков государственных и коммунальных заведений.
Правительство разрешило бронировать 100% медицинских работников государственных и коммунальных медучреждений.
Об этом говорится в сообщении Минздрава.
Изменения в бронирование во время действия военного положения были введены постановлением правительства № 36 с 14.01.2025 года.
Следовательно, подлежат бронированию все военнообязанные медицинские работники (при условии, что в соответствующих учреждениях они работают по основному месту работы):
- учреждений здравоохранения государственной и коммунальной форм собственности
- заведений общественного здоровья
- учреждений, осуществляющих деятельность по судебно-медицинской и судебно-психиатрической экспертизе, центров крови
Для остальных специалистов, работающих в медучреждениях, ограничения в бронировании остаются в силе.
"Также право на 100% бронирование получили все военнообязанные, занимающие должности прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП)", – уточнили в сообщении.
Напомним, ранее медицинские учреждения, признанные критически важными, могли забронировать только до 50% военнообязанных мужчин, а увеличение этой доли возможно было только по отдельному решению министра обороны.
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