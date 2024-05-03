Мобилизация в Украине: как часто нужно проходить ВВК

Военно-врачебную комиссию необходимо проходить раз в год.

Об этом сказал представитель Генштаба ВСУ, полковник Юрий Глущенко, пишет Новое время.

"С момента опубликования закона лица мужского пола в возрасте от 18 до 60 лет, которые уже сейчас обновляют свои данные в ТЦК, со вступлением в силу закона 18 мая не должны во второй раз приходить в ТЦК. Мы уже такие указания дали. Конечно, у человека за год могут произойти существенные изменения в состоянии здоровья. Возможно, нужно будет где-нибудь пролечиться. За год человек может получить травму, заболеть, не дай Бог, серьезными заболеваниями. Поэтому обращением к ВВК либо подтверждается пригодность к военной службе, либо выносится другое решение", – объяснил он.

Напомним, военнообязанный гражданин в мирное время проходит военно-врачебную комиссию один раз в пять лет. Но есть изменения в этот приказ, которые предусматривают прохождение ВВК во время военного положения один раз в год. Если гражданин не посещает военкомат и не проходит ВВК, его данные будут передавать в Нацполицию.

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