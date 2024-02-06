Мобилизация в Украине: как нужно работать с людьми, чтобы уменьшались их страхи

Сегодня нужно объяснять, что предполагает мобилизация. Людям нужно давать полную информацию.

Об этом в эфире телемарафона сказал Андрей Малик, начальник службы по связям с общественностью 112-й бригады ТРО.

"Нет лучшей коммуникации, чем контактировать с людьми"

По словам Малыка, страх есть у каждого, потому что бессмертных и бесстрашных людей не бывает. Но каждому человеку, который готов мобилизоваться, нужно понимать: какой срок службы ждет, в каком подразделении он будет служить, что свои профессиональные качества и умение сможет применить там, где это будет наиболее эффективно.

"Я считаю, что таким образом это будет уменьшать эти страхи и люди будут более активно включаться в мобилизационные процессы. Никто не придумает лучшую коммуникацию, чем непосредственные контакты с людьми. И надо работать как можно больше в этом направлении. Людям нужно доносить информацию. Людям нужно раз и нормы закона и на что они имеют право, чем они должны заниматься. Необходимо предоставить полный информационный пакет, полное сопровождение", — считает Малик.

Так, украинцам следует объяснить, что мобилизация сегодня – это не то, что тебя на улице поймают, запихают в бус, дадут тебе в руки автомат и отправят в составе штурмового отряда на передовую линию. Мобилизация требует как целого ряда боевых, так и ряда гражданских, логистических профессий.

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