Мобилизация в Украине: как обжаловать заключение военно-врачебной комиссии

Прохождение военно-врачебной комиссии регулирует приказ "Об утверждении Положения о военно-врачебной экспертизе в Вооруженных силах Украины".

Неправильные заключения военно-врачебной комиссии (ВЛК) о пригодности военнообязанного к службе можно обжаловать.

Как это сделать, в комментарии УП рассказал адвокат Артем Крикун-Труш.

Юрист отметил, что во время общей мобилизации врачи ВЛК часто очень поверхностно осматривают украинцев и сразу относят к категории "пригодный".

“Сейчас ВЛК проходит так: ты приходишь, сидит пара-тройка врачей. На тебя поверхностно посмотрели: "Здоровый? Жалоб нет?". И даже ответ их не интересует. Все – годный", – говорит адвокат.

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Крикун-Труш рассказал случай из своей практики, когда его клиенту суд отменил заключение комиссии, потому что осмотр был проведен с нарушениями, и отправил его на повторный. Мужчину оставили в рядах ВСУ, однако перевели на должность, которая больше подходит ему по состоянию здоровья.

Адвокат подчеркнул, что прохождение ВЛК регулирует приказ "Об утверждении Положения о военно-врачебной экспертизе в Вооруженных силах Украины", и рассказал, как можно обжаловать ее заключение.

По его словам, для этого нужно подать заявление в центральную ВЛК, в котором указать причины пересмотра. Также к заявлению следует добавить полученное в ВЛК заключение и, при наличии, результаты предварительных медицинских обследований.

Кроме того, заключение ВЛК можно обжаловать в судебном порядке в рамках административного судопроизводства.

Напомним, в период действия военного положения, даже во время общей мобилизации, не могут призвать в армию лиц, имеющих некоторые болезни.

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