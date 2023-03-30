Мобилизация в Украине: как отец несовершеннолетних детей может получить отсрочку

В Украине мобилизацию и военное положение продлили до 20 мая, однако некоторые родители несовершеннолетних детей могут получить отсрочку от призыва.

Юрист Богдан Черников рассказал, в каких случаях могут не призвать отца несовершеннолетнего ребенка на службу во время мобилизации.

Об этом сообщает Today.ua.

Согласно Закону Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации", мобилизовать отца несовершеннолетнего ребенка могут при условии, что другой супруг еще не проходит военную службу. В случае, если один из родителей ребенка уже находится на фронте, другой может получить отсрочку от призыва.

Таким образом, только если мать ребенка мобилизована, отца могут не призвать. В других случаях отец пойдет воевать, если у него нет оснований для отсрочки.

По словам юриста, для того чтобы получить отсрочку, один из супругов должен нести один из таких видов службы:

срочную военную службу;

военную службу по призыву во время мобилизации, на особый период;

военную службу по контракту лиц рядового состава;

военную службу по контракту лиц сержантского и старшинского состава;

военную службу (обучение) курсантов высших военных учебных заведений;

военную службу по контракту лиц офицерского состава;

военную службу по призыву лиц офицерского состава;

военную службу по призыву лиц из числа резервистов в особый период.

Для получения отсрочки одному из военнообязанных родителей следует обратиться в свой ТЦК с соответствующим заявлением и предоставить документы с подтверждениями.

Напомним, пресс-служба Сухопутных войск показала все этапы и механизмы призыва граждан на военную службу.

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