Мобилизация в Украине: как военным выбирают специальность и что нужно знать

В Украине продолжается военное положение и мобилизация военнообязанных. Центры комплектования и социальной поддержки призывают мужчин в возрасте от 18 до 60 лет в зависимости от нужд фронта для Вооруженных Сил Украины.

Эксперты из ОО "Юридическая сотня" рассказали, как военным выбирают специальность для службы в рядах ВСУ.

По их словам, те, кто имел предыдущий военный опыт, уже имеют военную специальность, тогда как те, кто не имел опыта, специальность определяется в соответствии с их профессиональной направленностью.

Военно-учетная специальность – это понятие охватывает опыт работы, знания, умения и навыки, необходимые для выполнения определенного рода задач и обязанностей военной службы. От подготовки, опыта, знаний и умений военных зависит боеспособность армии.

Однако иногда возникают ситуации, когда боец имеет военно-учетную специальность, но его должность не учитывает этого факта.

"В соответствии с пунктом 82 Указа Президента "О Положении о прохождении гражданами Украины военной службы в Вооруженных Силах Украины" военных назначают на должности и перемещают по службе по основной или родственной специальности с учетом опыта службы, уровня профессиональной компетентности, личных качеств и достижений и соответствия характеристикам должностей, которые определяет Министерство обороны Украины", – сообщают эксперты.

Также читайте Имеют ли право военкомы заходить в жилье: юрист дал ответ

Однако процедуры соблюдаются тогда, когда нет недостатка в определенных специальностях или потребности в пополнении состава воинских подразделений. Однако в военное время, когда потребность в кадрах особенно обостряется, для пополнения Вооруженных сил военных могут назначать должности, предусмотренные штатами военного времени, с учетом их новой специальности и приобретенного опыта. В то же время, перед назначением на новую должность военный обязательно должен пройти подготовку или переподготовку.

После оглашения решения о мобилизации и введении режима военного положения, лица рядового, сержантского и старшинского состава могут быть назначены на должности сержантского и старшинского состава по их основной или родственной специальности.

Следовательно, в условиях военного положения военно-учетная специальность военнослужащего может не быть учтена при назначении на должность при условии, что происходит соответствующая подготовка или переподготовка для новой специальности и должности до или после назначения.

Чтобы защитить свое право на назначение по военно-учетной специальности, вы можете подать рапорт с просьбой быть назначенным на должность с учетом имеющейся военно-учетной специальности для более эффективного использования в соответствии с вашей специальностью и опытом. В рапорте следует предоставить детали вашей военно-учетной специальности и аргументировать необходимость назначения.

"Впрочем, добавим, что в условиях военного положения в связи с необходимостью доукомплектования по дефицитным специальностям вам могут законно отказать", — пояснили эксперты.

Напомним, в Донецкой области задержали начальника ТЦК и СП, который за деньги "отмазывал" мужчин от мобилизации и помогал им сбегать за границу.

Читайте также: