Мобилизация в Украине: какие 10 категорий украинцев не отправят на передовую

Военнообязанных призывают на службу, но некоторые могут быть призваны только по собственному желанию или имеют право служить только по месту жительства.

В Украине некоторые категории мужчин могут быть мобилизованы для службы только по месту жительства, а такие военные могут перевестись из других частей домой, если они относятся к этим категориям.

Абзац 10 статьи 23 четко определяет, что существует 10 категорий военнообязанных, которые в указанный период могут быть призваны на военную службу по их согласию и только по месту жительства.

Такие мужчины могут добровольно получить мобилизационное распоряжение, но их служба должна проходить по месту жительства. К ним относятся лица с отсрочкой по состоянию здоровья и семейным обстоятельствам:

мужчины и женщины с инвалидностью I, II, III групп, определенных в Украине

женщины и мужчины, на содержании которых находятся трое и более детей младше 18 лет

женщины и мужчины, самостоятельно воспитывающие ребенка (детей) в возрасте до 18 лет

женщины и мужчины, опекуны, попечители, приемные родители, родители-воспитатели, воспитывающие ребенка с инвалидностью в возрасте до 18 лет

женщины и мужчины, опекуны, попечители, приемные родители, родители-воспитатели, воспитывающие ребенка с тяжелыми болезнями, предусмотренные законом, подтверждаемым документом, выданным врачебно-консультативной комиссией учреждения здравоохранения в порядке и по форме, установленным центральным органом исполнительной власти, которая обеспечивает формирование и реализует государственную политику в сфере здравоохранения, но которой не установлена инвалидность

женщины и мужчины, на содержании которых находится совершеннолетний ребенок, являющийся лицом с инвалидностью I или II группы

усыновители, опекуны, попечители, приемные родители, родители-воспитатели, на содержании которых находятся дети-сироты или дети, лишенные родительской опеки, в возрасте до 18 лет

заняты постоянным уходом за больной женой (супругом), ребенком, а также родителями своими или жены (супруга), которые по заключению медико-социальной экспертной комиссии или врачебно-консультативной комиссии учреждения здравоохранения нуждаются в постоянном уходе

имеющих жену (супругу) из числа лиц с инвалидностью и/или одного из своих родителей или родителей супруги (супруга) из числа лиц с инвалидностью I или II группы при условии, что такие лица с инвалидностью не имеют других трудоспособных лиц, обязанных в соответствии с законом их содержать

опекуны лица с инвалидностью, признанной судом недееспособным, лица, занятые постоянным уходом за лицом с инвалидностью I группы, лица, занятые постоянным уходом за лицом с инвалидностью II группы или за лицом, по заключению медико-социальной экспертной комиссии или врачебно-консультативной комиссии заведения здравоохранения требует постоянного ухода, в случае отсутствия других лиц, которые могут осуществлять такой уход

Напомним, Верховная Рада приняла законопроекты о продлении срока действия военного положения и сроке проведения общей мобилизации в Украине еще на три месяца. И теперь военное положение и общая мобилизация будут действовать до 14 февраля следующего года.

Что ожидает украинцев в декабре – читайте в новости.

Справка:

Общая мобилизация – оперативный механизм пополнения рядов Вооруженных сил, который осуществляется одновременно на всей территории Украины.

Он касается всех органов государственной власти, других государственных органов, органов местного самоуправления, Вооруженных сил Украины, других военных формирований, органов и сил Гражданской обороны Украины, отраслей национальной экономики, государственных и частных предприятий, учреждений и организаций.

Мобилизация производится в течение 90 дней после объявления. В этот период мобилизации подлежат все граждане от 18 до 60 лет (преимущественно мужчины), которые могут выполнять воинскую обязанность.

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