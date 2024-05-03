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Мобилизация в Украине: какие болезни не освобождают от службы в ВСУ

Мобилизация в Украине: какие болезни не освобождают от службы в ВСУ

Мобилизация в Украине / Фото: ТСН.ua

В частности, от службы в ВСУ не освобождают легкие психические проявления.

В Украине продолжаются военное положение и мобилизация. Несмотря на ряд болезней, освобождающих военнообязанных от военной службы, есть такие, с которыми украинцев признают пригодными к службе.

Какие болезни не мешают мобилизации, говорится в приказе Министерства обороны Украины.

Служить в ТЦК и частях обеспечения могут мужчины, которые имеют:

  • клинически излеченный туберкулез;
  • хронические вирусные гепатиты с умеренными нарушениями функций;
  • болезнь, обусловленную ВИЧ, с иммунной субкомпенсацией;
  • рак нижней губы, рак кожи;
  • медленно прогрессирующие заболевания крови с умеренными нарушениями функций и частыми обострениями;
  • легкие психические проявления;
  • синдром зависимости от психических веществ с умеренными или лёгкими психическими расстройствами.

Также мы рассказывали, могут ли мобилизовать в ВСУ с плохим зрением : список заболеваний.

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