Мобилизация в Украине: какие болезни не освобождают от службы в ВСУ

В частности, от службы в ВСУ не освобождают легкие психические проявления.
В Украине продолжаются военное положение и мобилизация. Несмотря на ряд болезней, освобождающих военнообязанных от военной службы, есть такие, с которыми украинцев признают пригодными к службе.
Какие болезни не мешают мобилизации, говорится в приказе Министерства обороны Украины.
Служить в ТЦК и частях обеспечения могут мужчины, которые имеют:
- клинически излеченный туберкулез;
- хронические вирусные гепатиты с умеренными нарушениями функций;
- болезнь, обусловленную ВИЧ, с иммунной субкомпенсацией;
- рак нижней губы, рак кожи;
- медленно прогрессирующие заболевания крови с умеренными нарушениями функций и частыми обострениями;
- легкие психические проявления;
- синдром зависимости от психических веществ с умеренными или лёгкими психическими расстройствами.
Также мы рассказывали, могут ли мобилизовать в ВСУ с плохим зрением : список заболеваний.
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