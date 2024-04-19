Мобилизация в Украине: какие данные попадут в обновленный реестр призывников

В этом реестре должны формировать досье на личность.

Накануне состоялось заседание Комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки, на котором были рассмотрены три законопроекта. Среди них – о реестре военнообязанных.

Об этом сообщила член комитета Ирина Фриз (фракция "Европейская солидарность").

По ее данным, законопроект №11143 предлагает вернуть почти все пункты по персональным данным, которые удалось исключить в законопроекте (10062) о реестре военнообязанных, резервистов и призывников во время его рассмотрения в парламенте.

Что именно предлагают авторы вернуть:

сведения о привлечении к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьями 210, 210- Кодекса Украины об административных правонарушениях (дата, номер, краткое содержание протокола и/или постановления об административном правонарушении)

уже не с согласия, а обязательно — сведения о членах семьи призывника, военнообязанного, резервиста (фамилию, имя, отчество (при наличии), дата рождения, серия и номер паспорта, дата его выдачи, РНОКПП ) при зачислении призывника, военнообязанного, резервиста на военную службу

сведения о принудительном исполнении решения о личности-должнике (реквизиты и сведения исполнительного документа)

сведения о подозрении в совершении уголовного правонарушения

сведения о родителях призывника, военнообязанного, резервиста, опекунов, усыновителей, попечителей, а также детей (ФИО)

сведения о дате выезда за пределы Украины и дате возвращения

сведения об опыте работы по специальности

Напомним, 11 апреля Верховная Рада одобрила законопроект о мобилизации во втором чтении. За соответствующее решение проголосовали 283 народных депутата.

После начала полномасштабной войны в Украине заработал электронный реестр военнообязанных "Оберіг". Во время войны реестр "Оберіг" должен упростить процесс мобилизации в ряды ВСУ, повысить эффективность работы ТЦК и предотвращать коррупцию.

Кто имеет доступ к данным реестра "Оберіг"

Владельцем реестра "Оберіг" и персональных данных Министерство обороны, распорядитель — Генеральный штаб ВСУ. Доступ к данным также имеют Служба безопасности Украины (СБУ) и Служба внешней разведки (СЗРУ).

Администраторами реестра определены областные Территориальные центры комплектации (ТЦК). Наполнение данными возложено на районные и городские центры комплектования.

Личные данные военнообязанного будут храниться в карточке в течение его жизни. Удаление данных о лице осуществляется только через 105 лет со дня рождения.

Человек имеет право подать заявление в ТЦК на удаление из реестра недостоверной информации или на добавление тех сведений, которых в реестре нет. Также военнообязанный может инициировать осуществление проверки правдивости данных в реестре.

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