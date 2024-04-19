Мобилизация в Украине: какие данные попадут в обновленный реестр призывников

В этом реестре должны формировать досье на личность.
Накануне состоялось заседание Комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки, на котором были рассмотрены три законопроекта. Среди них – о реестре военнообязанных.
Об этом сообщила член комитета Ирина Фриз (фракция "Европейская солидарность").
По ее данным, законопроект №11143 предлагает вернуть почти все пункты по персональным данным, которые удалось исключить в законопроекте (10062) о реестре военнообязанных, резервистов и призывников во время его рассмотрения в парламенте.
Что именно предлагают авторы вернуть:
- сведения о привлечении к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьями 210, 210- Кодекса Украины об административных правонарушениях (дата, номер, краткое содержание протокола и/или постановления об административном правонарушении)
- уже не с согласия, а обязательно — сведения о членах семьи призывника, военнообязанного, резервиста (фамилию, имя, отчество (при наличии), дата рождения, серия и номер паспорта, дата его выдачи, РНОКПП ) при зачислении призывника, военнообязанного, резервиста на военную службу
- сведения о принудительном исполнении решения о личности-должнике (реквизиты и сведения исполнительного документа)
- сведения о подозрении в совершении уголовного правонарушения
- сведения о родителях призывника, военнообязанного, резервиста, опекунов, усыновителей, попечителей, а также детей (ФИО)
- сведения о дате выезда за пределы Украины и дате возвращения
- сведения об опыте работы по специальности
Напомним, 11 апреля Верховная Рада одобрила законопроект о мобилизации во втором чтении. За соответствующее решение проголосовали 283 народных депутата.
После начала полномасштабной войны в Украине заработал электронный реестр военнообязанных "Оберіг". Во время войны реестр "Оберіг" должен упростить процесс мобилизации в ряды ВСУ, повысить эффективность работы ТЦК и предотвращать коррупцию.
Кто имеет доступ к данным реестра "Оберіг"
Владельцем реестра "Оберіг" и персональных данных Министерство обороны, распорядитель — Генеральный штаб ВСУ. Доступ к данным также имеют Служба безопасности Украины (СБУ) и Служба внешней разведки (СЗРУ).
Администраторами реестра определены областные Территориальные центры комплектации (ТЦК). Наполнение данными возложено на районные и городские центры комплектования.
Личные данные военнообязанного будут храниться в карточке в течение его жизни. Удаление данных о лице осуществляется только через 105 лет со дня рождения.
Человек имеет право подать заявление в ТЦК на удаление из реестра недостоверной информации или на добавление тех сведений, которых в реестре нет. Также военнообязанный может инициировать осуществление проверки правдивости данных в реестре.
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