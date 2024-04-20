Мобилизация в Украине: какие гарантии имеет призванный работник и сохраняется ли за ним рабочее место

В результате войны, которую начала Россия против Украины, многие украинцы вынуждены были взять оружие в руки и вступить в ряды ВСУ. В Украине, даже во время военного положения, трудовые отношения между работником и работодателем регулируются соответствующим законодательством.

Специалисты юго-восточного межрегионального управления государственной службы по вопросам труда рассказали, какие гарантии имеет призванный работник и сохраняется ли за ним рабочее место.

Так, согласно ст. 119 Кодекса закона о труде, работникам, призванным на срочную военную службу, военную службу по призыву лиц офицерского состава, военную службу по призыву во время мобилизации, на особый период, военную службу по призыву лиц из числа резервистов в особый период или принятым на военную службу по контракту, в частности путем заключения нового контракта на прохождение военной службы, во время действия особого периода сроком до его окончания или до дня фактического увольнения сохраняются место работы и должность на предприятии, в учреждении, организации, фермерском хозяйстве, сельскохозяйственном производственном кооперативе независимо от подчинение и формы собственности и у физических лиц-предпринимателей, у которых они работали на время призыва.

Но за работниками, призванными в армию, не сохраняется средний заработок. До 18 июля 2022 года такой заработок сохранялся.

"В случае поступления сообщения о призыве работника в ряды ВСУ издается приказ о сохранении за таким работником места работы и должности на весь период службы", – говорится в сообщении.

Напомним, 11 апреля Верховная Рада одобрила законопроект о мобилизации во втором чтении. За соответствующее решение проголосовали 283 народных депутата. Что теперь ждет мужчин читайте в новости.

Читайте также: