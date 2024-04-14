Мобилизация в Украине: какие изменения ждут людей с инвалидностью

Мобилизация людей с инвалидностью возможна только по их согласию и только по контракту.

В конце июня 2022 года украинские нардепы предложили призвать на службу в армию людей с инвалидностью с их согласия. В апреле 2024 года Верховная Рада приняла новый законопроект о мобилизации, вносящий изменения в мобилизацию.

Могут ли теперь мобилизовать людей с инвалидностью ІІІ группы объяснил адвокат Роман Симутин.

"Мне неизвестный законодательный инструмент заставить человека принудительно пройти медицинское освидетельствование. Фактически, остается только один способ – применить презумпцию виновности и признать виновным без вины. То есть отменят инвалидность, если мужчина откажется пройти повторный осмотр. Подобная норма у нас есть в админкодексе – это отказ водителя от прохождения обследования на предмет опьянения. Полицейскому просто не нужно вынуждать водителя проходить осмотр", - сказал он.

В соответствии с Законом Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации", не подлежат призыву на военную службу во время мобилизации военнообязанные:

признаны в установленном порядке лицами с инвалидностью

согласно заключению военно-врачебной комиссии, временно непригодны к военной службе по состоянию здоровья на срок до шести месяцев (с последующим прохождением военно-врачебной комиссии)

Лица с инвалидностью в указанный период могут быть призваны на военную службу по их согласию и только по месту жительства.

Если вам придет повестка, нужно прийти в военкомат в указанное время и иметь с собой документы, подтверждающие вашу инвалидность.

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