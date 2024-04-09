Мобилизация в Украине: какие наказания для уклонистов оставили в скандальном законопроекте

По информации Гончаренко, рассмотрение законопроекта в Раде начинается уже завтра, 10 апреля.

Комитет национальной безопасности и обороны ВР подготовил окончательный вариант мобилизационного законопроекта ко второму чтению.

Об этом сообщил народный депутат Алексей Гончаренко в Telegram.

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По его информации, в законопроекте предусматривается ограничение консульских услуг для мужчин от 18 до 60 лет без военно-учетных документов.

Также уклонистам планируется ограничить право на управление транспортными средствами по требованию ТЦК.

"Закон вступает в силу через месяц после принятия, за это время правительство должно подготовить все нормативные документы", – отметил Гончаренко.

Ранее в СМИ сообщили, что норму о сроках демобилизации исключили из скандального законопроекта по инициативе главкома Сырского.

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