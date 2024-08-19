Мобилизация в Украине: какие основания для обжалования ВВК

Граждане имеют право обжаловать заключение военно-врачебной комиссии, если врач, например, не учел болезнь или неправильно ее классифицировал. Кроме того, можно отказаться от ВВК, но в таком случае будет штраф или даже уголовное наказание.

Об этом пишет издание "Фокус".

Какие основания для обжалования заключения ВВК

Анна Даниэль, адвокат, управляющая "Адвокатского бюро Анны Даниэль", описала, как должна проходить ВВК:

должно быть решение главы ТЦК о направлении на медосмотр

заводится карта обследования и медосмотра

продолжительность медосмотра (основных и дополнительных врачей) — до 14 дней

осмотр обязательных врачей (хирург, терапевт, невропатолог, психиатр, офтальмолог, оториноларинголог, стоматолог, дерматолог) и других, если есть медицинские показания

осуществление лабораторных исследований и взятие анализов крови (общий и серологический, группа, резус-фактор), мочи, рентген грудной клетки, кардиограмма. Для мужчин от 40 лет — внутриглазное давление и определение уровня сахара

Врачи, осуществляющие медосмотр, имеют доступ в медицинскую систему с информацией о состоянии здоровья военнообязанного, объяснили юристы. Если гражданин считает, что какой-то его диагноз проигнорировали, есть ли нарушение процедуры осмотра или норм законодательства, то заключение о пригодности можно обжаловать.

Основания для обжалования ВВК:

вывод о заболевании сделал врач не той специализации

не учли зависимость между двумя и более болезнями

врач не верно классифицировал состояние здоровья в соответствии с расписанием болезней, состояний и физических недостатков

в заключении о пригодности не указали, какие именно военные обязанности гражданин может или не может выполнять в армии

Есть и другие основания для обжалования, подчеркнула адвокат. К нему можно добавить, как минимум, еще два пункта:

формальное прохождение ВВК ("на бумаге")

сверхбыстрое прохождение медкомиссии — в течение 20 минут

Напомним, военнообязанные в Украине во время военного положения обязаны проходить военно-врачебную комиссию (ВВК) раз в год — именно столько действует справка с выводом о пригодности к службе.

Повторная ВВК - и ограниченно годных стало в десять раз меньше!

Читайте также: